Cuca se arrepende por críticas à torcida, mas reitera pedido por apoio

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

As vaias da torcida do Palmeiras no final do primeiro tempo do duelo diante do Botafogo-PB, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, irritaram o técnico Cuca, que chegou a criticar a atitude após a partida. O treinador alviverde, porém, se arrependeu das declarações. Em entrevista coletiva, o comandante do Verdão reconheceu que poderia ter se expressado de outra forma. No entanto, não voltou atrás ao afirmar que o elenco precisa do apoio de seu torcedor.

“Poderia ter me expressado melhor. Foi no calor de jogo. Atrás do (setor) Gol Sul (os torcedores) são bons, atrás de mim também. Falaram que o Cuca não tem que se meter nisso, ensinar torcedor. Não quero ensinar ninguém a torcer, só quero que o torcedor apoie. Não quero que prejudiquem os jogadores da nossa equipe. É uma minoria que critica, mas eu peço que essa minoria também nos apoie neste momento, pois precisamos deles mais ainda”, declarou o treinador.

A declaração do técnico Cuca sobre as vaias dos torcedores tiveram uma grande repercussão principalmente porque o treinador elogiou exclusivamente as torcidas organizadas do Palmeiras, declarando que estes apoiam o clube a todo momento.

As vaias aconteceram durante o final do primeiro tempo de partida, quando o duelo ainda estava empatado em 0 a 0. O Verdão, no entanto, fez uma ótima exibição na etapa final e garantiu um importante triunfo pelo placar de 3 a 0.

O jogo de volta entre Palmeiras e Botafogo-PB está marcado para o próximo dia 21 de setembro, às 19h30, no Almeidão.

*especial para a Gazeta Esportiva

Recomendado para você