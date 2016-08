Cuca participa de rachão e não dá pistas para estreia na Copa do Brasil

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O Palmeiras fez durante a tarde desta terça-feira seu último treinamento antes da estreia na Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB. Sem dar pistas da escalação à imprensa, o técnico Cuca reviveu os tempos de jogador e participou do rachão no gramado da Academia de Futebol.

A imprensa teve acesso ao treinamento por volta das 16h30 (de Brasília), aproximadamente 1 hora após o início da atividade. Diante dos jornalistas, os atletas participaram de um descontraído rachão. Além do técnico Cuca, ex-jogador do próprio Palmeiras, o goleiro Jailson também atuou na linha.

O lateral esquerdo Zé Roberto e o zagueiro Yerry Mina participaram normalmente da primeira parte do treinamento, mas em seguida seguiram para fazer reforço muscular e ficaram fora do rachão. O goleiro Fernando Prass, em recuperação de uma grave lesão no cotovelo direito, apareceu no gramado e acompanhou parte dos trabalhos.

Assim que o rachão terminou, Cuca e o time ganhador posaram para fotos. No final da atividade, alguns jogadores treinaram cobranças de falta, como Dudu, Cleiton Xavier, Jean e Roger Guedes. O treinador palmeirense também arriscou algumas cobranças de bola parada.

A estreia do Palmeiras na Copa do Brasil está marcada para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, contra o Botafogo-PB. Como enfrentou o Fluminense no domingo pelo Campeonato Brasileiro, Cuca planeja poupar os jogadores que apresentarem maior desgaste físico. Gabriel Jesus, convocado para defender a Seleção, é desfalque certo.

Na medida em que disputou a última edição da Libertadores, o Palmeiras inicia a defesa de seu título na Copa do Brasil diretamente nas oitavas de final. O clube já vendeu mais de 20 mil ingressos para o jogo de quarta-feira e disputa a partida de volta no dia 21 de setembro, em João Pessoa.

O Botafogo-PB eliminou nas primeiras fases do torneio nacional Linense, River-PI e Ceará. Com 23 pontos, dois a menos que o líder ABC, o time paraibano ocupa a terceira posição do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada do torneio, em sua primeira derrota como mandante, a equipe perdeu por 2 a 1 do América-RN.

O confronto a ser disputado na noite desta quarta-feira não é o primeiro entre Palmeiras e Botafogo-PB. Pela edição de 1977 do Campeonato Brasileiro, o time alviverde ganhou por 2 a 0 e, em amistoso disputado na temporada de 1995, bateu o adversário paraibano por 5 a 0.

