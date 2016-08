Cuca não relaciona Matheus Sales e Arouca para estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o Botafogo-PR, no Palestra Itália. Defendendo o título da competição, o técnico Cuca não confirmou o time titular no treino realizado nesta terça-feira, mas é certo que não contará com Matheus Sales e Arouca.

O técnico palmeirense relacionou 23 jogadores para o duelo, mas optou por deixar de fora os dois volantes. Além de Matheus Sales e Arouca, Cuca também não contará com os lesionados Fernando Prass, que segue se recuperando de lesão no cotovelo direito, e com o atacante Lucas Barrios, em transição física após problemas na coxa esquerda.

A lista de desfalques, no entanto, não para por aí. Com a Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, o atacante Gabriel Jesus também desfalca o Verdão, assim como o suspenso Alecsandro e o meia Fabrício, que já disputou esta edição da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.

A novidade para a partida pode ser o volante Thiago Santos, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Além do volante, o jovem meia Vitinho, que treinava com o Sub-20, também foi lembrado pelo treinador.

Confira os jogadores relacionados para a partida contra o Botafogo-PR:

Goleiros: Jailson e Vagner

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean, João Pedro e Zé Roberto

Volantes: Gabriel, Tchê Tchê e Thiago Santos

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Moisés e Vitinho

Atacantes: Dudu, Erik, Leandro Pereira, Róger Guedes e Rafael Marques

