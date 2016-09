Cuca lamenta punição do STJD ao Palmeiras: “Lógico que enfraquece”

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

A punição recebida pelo Palmeiras na última quinta-feira, em virtude de uma briga de torcidas ocorrida no duelo diante do Flamengo, no último mês de junho, não agradou o técnico Cuca. Nesta sexta-feira, o treinador do Verdão comentou a medida tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e lamentou a decisão por afetar torcedores que não estavam envolvidos na confusão.

“É lógico que ninguém fica contente com isso, porque existe mil maneiras de realizar a punição. Não dá para ficar tirando torcedores do estádio neste momento. Até pelo lado do Flamengo também. Não são as mesmas pessoas que assistem jogo em Recife, em Belo Horizonte. Este tipo de punição acaba pegando pessoas que não tem nada a ver com isso. É lógico que enfraquece, mas é vida que segue”, declarou Cuca, em entrevista coletiva.

O STJD previu uma punição alternativa ao Palmeiras pelos incidentes ocorridos no duelo diante do Flamengo. Nos próximos cinco jogos, o Verdão não poderá ter presença de organizadas e nem de torcedores comuns no setor Gol Norte do Allianz Parque. Além disso, o Alviverde não poderá contar com a presença de torcida nos próximos cinco jogos como visitante no Campeonato Brasileiro e terá que pagar uma multa no valor de R$ 60 mil, que será revertida em doações para instituições de caridade.

Pelo lado do Flamengo, a pena foi de três partidas sem presença de torcidas organizadas e com 20% da carga de ingressos não podendo ser vendida. O Rubro-Negro também foi punido com três jogos sem poder ter seu torcedores em jogos como visitante, além de R$ 30 mil de multa, que também serão revertidos para ações sociais.

A partida entre Palmeiras e Flamengo que gerou a punição aos dois clubes aconteceu no último dia 5 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, torcedores das duas equipes se enfrentaram nos corredores de acesso para as arquibancadas. Para intervir, a segurança do lançou spray de pimenta, que acabou adentrando no gramado e afetou tanto os jogadores, como parte da torcida de ambos os times.

