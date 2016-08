Cuca estipula a conquista de mais 30 pontos para o Palmeiras ser campeão

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, em Brasília, fez o técnico Cuca estipular uma nova meta para o Palmeiras assegurar o título do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time precisará conquistar ao menos 30 pontos para comemorar o fim do jejum de 22 anos sem erguer o troféu da competição nacional.

O triunfo diante dos cariocas levou o Verdão aos 43 pontos, aumentando para três a vantagem que o time nutre para o vice-líder Flamengo. “Cada um tem uma luta. Não é porque estamos na frente com três pontos que temos que pensar que as coisas já aconteceram. Temos muito chão ainda pela frente, muita coisa para rolar. Esta é uma vantagem muito curta”, afirmou.

“Eu não fico pensando em quantos pontos tenho na frente do adversário. Eu estou mirando lá na frente. O alvo são os 72, 73, 74 pontos. Eu imagino que o campeão deste ano sairá entre os 72 e 74 pontos”, acrescentou o treinador.

Discurso semelhante ao do técnico foi adotado pelo lateral esquerdo Zé Roberto. Considerado um dos líderes do elenco, o veterano afirmou que “é muito cedo para falar que o Palmeiras será campeão”. “É muito cedo porque o Brasileirão é equilibrado, com várias equipes próximas umas às outras. Mas essa vitória de hoje foi um passo para seguir em busca do objetivo principal, que é o título”, opinou.

Segundo Zé Roberto, o Palmeiras precisa “manter a concentração e os pés no chão” para continuar na liderança isolada do campeonato. “Tem muita coisa para acontecer neste campeonato. Mas, garantindo essas metas, nós poderemos falar com propriedade que o Palmeiras é campeão”, declarou.

Com a conclusão da 22ª rodada, o Brasileiro será interrompido para a disputa da Copa do Brasil e das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018. O próximo compromisso do Palmeiras na competição será no dia 7 de setembro, contra o São Paulo, no Palestra Itália. Nesta quarta-feira, o Verdão voltará o foco para o Botafogo-PB, também no Palestra Itália, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

