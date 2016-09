Cuca elogia São Paulo e vê gol adversário como estopim para vitória

O Palmeiras sofreu para vencer o São Paulo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Após o triunfo de virada no Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca elogiou o adversário tricolor e apontou o gol marcado pelo rival como estopim para a vitória de sua própria equipe.

Depois de um primeiro tempo com placar inalterado, o São Paulo inaugurou o marcador por meio do argentino Chávez. Na sequência, Cuca promoveu a entrada do atacante Gabriel Jesus no lugar de Allione e virou com gols de cabeça dos zagueiros Yerry Mina e Vitor Hugo.

“Tivemos o controle do jogo, mas o São Paulo era sempre perigoso. Inteligentemente, eles entraram marcando forte e jogando por uma bola. Conseguiram encontrar o gol e às vezes, por incrível que pareça, é bom sair atrás, porque você perde o medo de perder”, raciocinou Cuca.

No gol de empate, Mina cabeceou após cruzamento de Jean em cobrança de falta pelo lado direito, na altura da intermediária. A virada, alcançada por Vitor Hugo, saiu após passe de Dudu em cobrança de escanteio do lado direito. Os lances, de acordo com Cuca, não são fruto do acaso.

“A gente treina muito, muito esse tipo de jogada, tanto no ataque quanto na defesa. Às vezes, sou chato até demais com esses treinos. Concluímos que não precisávamos cruzar a bola tão rápida, mas sim mais alçada para eles caçarem. Hoje, foram fundamentais, porque o bloqueio do São Paulo estava muito bem feito”, disse Cuca.

Com 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Na 24ª rodada do torneio, às 18h30 (de Brasília) de domingo, a equipe comandada pelo técnico Cuca enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

“Temos um time relativamente jovem, que vai atingindo maturidade a cada partida. A cada rodada que passa, a equipe vai ganhando aprendizado. Com uma virada bonita como essa, daqui a pouco vamos estar melhores do que hoje”, afirmou o técnico Cuca.

