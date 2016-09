Cuca deixa Gabriel Jesus no banco e escala Allione no clássico

Next

O Palmeiras já está escalado para o clássico contra o São Paulo, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Gabriel Jesus e o meia Cleiton Xavier ficarão no banco de reservas, enquanto o meia Allione e o volante Gabriel começam jogando no Palestra Itália.

Gabriel Jesus foi titular na vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia, alcançada na noite de terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante palmeirense viajou de Manaus para São Paulo com a finalidade de ficar como opção para o clássico diante do São Paulo e começará no banco.

Cleiton Xavier também fica apenas como alternativa entre os reservas. Recuperado de entorse no tornozelo direito, Moisés começa jogando. Cuca mandará a campo a seguinte escalação: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés; Allione, Rafael Marques e Dudu.

O São Paulo também já está escalado para o clássico no Palestra Itália. O técnico Ricardo Gomes iniciará o duelo no Palestra Itália com Denis; Wesley, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, João Schmidt e Luiz Araújo; Kelvin e Chavez.

