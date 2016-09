Cuca aponta evolução do time e prevê Gabriel Jesus inteiro no domingo

O técnico Cuca está satisfeito com a campanha do Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo sobre o São Paulo, além de apontar a evolução de sua equipe, ele previu que o atacante Gabriel Jesus estará em boas condições físicas para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo.

No primeiro turno da competição, o Palmeiras marcou apenas seis pontos nas quatro partidas iniciais, já que foi derrotado por Ponte Preta e São Paulo. Na segunda metade, diante dos mesmos adversários, o time alviverde já anotou 10 pontos.

“Precisamos entender que, no primeiro turno, fizemos quatro pontos a menos do que agora na mesma sequência”, constatou Cuca, antes de repetir sua meta. “Para ser campeão, tem que fazer 73, 74 pontos. Dentro desse raciocínio, são 15 jogos para ganhar nove”, completou.

Com 23 partidas disputadas, o Palmeiras contabiliza 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, seu principal perseguidor. Na próxima rodada do torneio nacional, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, a equipe dirigida por Cuca enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

“Os três primeiros ganharam. O Grêmio perdeu e agora joga contra a gente, em casa. Vai ser dificílimo. Precisamos entender bem e fazer uma boa partida. Faltam 15 rodadas e temos nosso alvo lá na frente. Em um campeonato equilibrado como esse, você não vai disparar. Passar mais uma rodada (na liderança) já é uma grande coisa”, afirmou.

Com Gabriel Jesus desgastado pelo compromisso da Seleção Brasileira contra a Colômbia em Manaus, Cuca promoveu a entrada do atacante apenas no começo do segundo tempo. Para o confronto com o Grêmio, o técnico acredita que o jovem estará boas condições.

“O Gabriel tem 19 anos de idade e se recupera bem. Hoje, os equipamentos de recuperação são muito diferentes dos de antigamente e ele não tem lesão. Como o jogo é domingo, vai ter tempo para se recuperar e fazer uma boa partida”, apostou o treinador.

1º turno:

Palmeiras 4 x 0 Atlético-PR

Ponte Preta 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Fluminense

São Paulo 1 x 0 Palmeiras

2º turno:

Atlético-PR 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 2 Ponte Preta

Fluminense 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

