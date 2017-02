Crefisa garante renovação de “maior contrato de patrocínio das Américas”

A Crefisa continuará a estampar a sua marca nos uniformes do Palmeiras. Quem garantiu foi Leila Pereira, proprietária da empresa, que lançou a sua candidatura ao Conselho Deliberativo do clube na noite desta quarta-feira, com um banquete em um hotel na região central de São Paulo.

“O contrato será renovado de qualquer jeito. Vocês podem cobrar isso de mim”, bradou Leila, cercada por aproximadamente 500 associados do Palmeiras. O vínculo atual entre a empresa e o clube está em período especial de vigência – expirou em 21 de janeiro e tem até o final de fevereiro para ser prorrogado.

O novo acordo deverá ser selado após o dia 11, quando haverá a eleição do Conselho Deliberativo do Palmeiras, para o qual Leila pleiteia uma vaga. Segundo ela, o acordo sairá independentemente de sua eleição, que deverá ocorrer a contragosto do ex-presidente Paulo Nobre e de seus correligionários.

A Crefisa foi de extrema importância para o Palmeiras se sobressair financeiramente no futebol brasileiro – na última temporada, despejou R$ 78 milhões de patrocínio no clube, incluindo os custos do centroavante Barrios, além de outras ajudas. A tendência é de que o valor seja superado na renovação contratual.

“O patrocínio que temos no Palmeiras é o maior das Américas”, orgulhou-se Leila Pereira. “Garanto que os próximos valores não serão inferiores aos atuais. Vocês também têm que colocar em mente que hoje a Crefisa e a Fam deram para o Palmeiras seis jogadores: Vitor Hugo, Thiago Santos, Barrios, Guerra, Fabiano e Dudu. Tudo isso tem que ser contado”, acrescentou a mecenas do clube do Palestra Itália.