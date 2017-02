Corinthians e Palmeiras promovem vídeo para celebrar centenário do Derby

Há 100 anos, Corinthians e Palmeiras protagonizam não só um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, mas de todo o planeta. Diante de uma rivalidade histórica e repleta de jogos memoráveis, as duas equipes aproveitaram para divulgar com vídeo com seus torcedores, que falam sobre suas equipes de coração e o confronto com o maior rival.

Escolhendo entre Arena Corinthians e Allianz Parque, torcida mais fanática e ídolos pessoais, os torcedores de Timão e Verdão só concordaram uma questão: consideram o embate entre suas equipes o maior clássico do mundo.

Pelo Campeonato Paulista, o Derby terá um novo episódio para ficar no imaginário do torcedor nesta quarta-feira, no duelo que acontece em Itaquera, às 21h45 (horário de Brasília).