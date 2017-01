Convocados, palmeirenses falam em aproveitar lições de Tite na Seleção

O elenco palmeirense viveu uma manhã festiva nesta quinta-feira, dia da convocação para o amistoso entre Brasil e Colômbia. Chamados para defender a Seleção na próxima quarta-feira, o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu falaram em aproveitar as lições do técnico Tite durante a estadia na equipe nacional.

“Precisamos colher as coisas boas que o Tite tem a ensinar. É um dos melhores treinadores da atualidade e pensa no futebol moderno. Assim como o Eduardo”, elogiou Vitor Hugo, com o cuidado de citar o próprio técnico. “O que trouxermos de bom, vamos usar para ajudar o Palmeiras”, afirmou o zagueiro, acompanhado por Dudu.

“Vamos estar com um dos melhores técnicos do Brasil. Precisamos observar e fazer o que ele pede para pegar uma experiência boa. Temos que dar o nosso melhor e fazer o que estamos fazendo no Palmeiras, não precisa mudar nada”, declarou o atacante, já chamado por Mano Menezes para amistosos em 2011.

Os dois jogadores estavam em campo na Academia de Futebol durante a divulgação da lista de convocados e foram informados do chamado pela assessoria de imprensa do Palmeiras. Ao saber da novidade, Vitor Hugo, relacionado pela primeira vez, ficou eufórico.

“Falam que a primeira convocação você nunca esquece. O jogo é só quarta, mas já estou com frio na barriga. Eu meio que não acreditei. Na hora, não sabia se corria, se pulava. É uma felicidade imensa, o sonho de todo moleque que joga bola”, disse o zagueiro, comparando a alegria pelo chamado ao que sentiu com o nascimento da filha.

A dupla manifestou o desejo de continuar sendo lembrada por Tite nas próximas convocações e lamentou por outros palmeirenses que estavam cotados para o amistoso contra a Colômbia. O lateral direito Jean e o meio-campista Tchê Tchê, por exemplo, não foram relacionados.

“Pelo ano que fizemos, esperávamos que mais jogadores fossem convocados e ficamos tristes por eles. Mas estão tranquilos. Sabem que, se continuarem trabalhando como fizeram no ano passado, a hora vai chegar”, declarou Dudu, citando até o goleiro Jailson como merecedor de uma chance na Seleção.