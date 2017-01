Contrato vence, e Palmeiras entra em período especial com Crefisa/FAM

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras, candidato ao título da Copa Libertadores, vive dias importantes no começo de 2017. Com o contrato de patrocínio com a Crefisa/FAM encerrado no último sábado, o clube entra em um período especial para negociar a renovação do acordo.

Como patrocinadora exclusiva dos uniformes do Palmeiras, a Crefisa/FAM desembolsou R$ 78 milhões em 2016. O contrato prevê um período adicional de 30 dias após o termino para as partes negociarem e a tendência é que o acordo seja renovado, mas o anúncio oficial deve sair apenas depois das eleições do Conselho Deliberativo, marcadas para 11 de fevereiro.

Leila Pereira, proprietária das empresas, deseja concorrer ao Conselho, mas o ex-presidente Paulo Nobre, em um de seus últimos atos como mandatário, tentou impugnar a candidatura da executiva, alegando que ela não tem o tempo mínimo como associada exigido para participar do pleito.

Leila Pereira e o marido José Roberto Lamacchia estão inscritos na chapa “Palmeiras Forte”, encabeçada pelo ex-presidente Mustafá Contursi, que garante a legalidade da candidatura. Como o pleito é no sistema proporcional, o casal, cotado para receber muitos votos, pode contribuir com a eleição de outros membros do grupo.

Maurício Galiotte mantém boa relação com os proprietários da Crefisa/FAM e deve chancelar a participação de Leila Pereira nas eleições do Conselho Deliberativo. O lançamento oficial da candidatura da executiva será realizado em 1º de fevereiro, em um hotel da capital paulista, com um show da escola de samba Mancha Verde.

Leila Pereira compartilha do desejo do Palmeiras de conquistar a Copa Libertadores e participar do Mundial de Clubes em 2017. Assim, mais do que renovar o acordo de patrocínio, a Crefisa/FAM deve aumentar o valor do investimento.

Um dos clubes mais ativos no mercado, o Palmeiras já contratou oito reforços. Uma vez que o acordo de patrocínio seja renovado, o clube pode fazer um investimento de peso para trazer um centroavante capaz de substituir Gabriel Jesus. Miguel Borja, do Atlético Nacional, e Lucas Pratto, do Atlético-MG são os principais sonhos no Palestra Itália.