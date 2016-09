Contra o Botafogo-PB, Allione quer “colocar dúvida na cabeça” de Cuca

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

O duelo de volta contra o Botafogo-PB, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, é uma grande chance de “colocar uma dúvida na cabeça” do técnico Cuca, segundo o meia Agustín Allione. Com o status de reserva, o argentino quer ter um bom desempenho diante da equipe nordestina para ter mais chances no time titular ainda nesta temporada.

Com uma vantagem de 3 a 0 no placar, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, avança às quartas de final do maior mata-mata nacional. Por isso, irá com um time quase todo reserva para João Pessoa. O embate está marcado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Almeidão.

“Vai ser muito importante poder pegar um jogo difícil, uma decisão, para colocar uma dúvida na cabeça do treinador. Bom para que, na hora que a gente tiver a chance, estar à altura do jogo”, avaliou Allione, em entrevista coletiva concedida após o rachão da manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol.

Com quatro gols em 18 partidas neste ano, o meio-campista dá respaldo à medida de Cuca. Para o jogador, é fundamental descansar os titulares que enfrentarão o Coritiba, neste sábado, no Estádio Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro, do qual o Verdão é líder, com 51 pontos, apenas um a mais que o segundo colocado, o Flamengo.

Allione se refere aos últimos cinco compromissos do time palestrino, que saiu invicto contra Fluminense (2 a 0), São Paulo (2 a 1), Grêmio (0 a 0), Flamengo (1 a 1) e Corinthians (2 a 0). Resultados que garantiram a manutenção da equipe na liderança do Brasileirão.

“Acho importante porque a gente vem numa sequência de jogos difíceis e nessa etapa do campeonato qualquer partida vai ser difícil. Então os titulares vão descansar pra estarem melhores no próximo jogo e vão dar oportunidade pra quem não vem jogando”, analisou o argentino de 21 anos.

Além de Allione, jogadores como Cleiton Xavier, Lucas Barrios, Thiago Martins, Arouca e Matheus Sales podem começar a partida desta quarta. Alecsandro, absolvido do doping, Zé Roberto, poupado no último sábado, e Gabriel, que cumprirá suspensão diante do Coxa, também deverão atuar.

“Pra quem não vem jogando, é muito importante mostrar nosso futebol para que o treinador possa confiar na hora de colocar alguém pra jogar. E tomara que a gente consiga a vitória”, concluiu Allione.

