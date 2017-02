Confortável pela direita, Bastos planeja ganhar posição de titular

Colocado durante o segundo tempo, Michel Bastos teve boa atuação durante a vitória palmeirense por 2 a 0 contra o São Bernardo, alcançada na noite de quinta-feira, no Palestra Itália. O jogador de 33 anos, confortável na ponta direita, planeja ganhar a posição de titular em breve.

“Vou continuar trabalhando e mostrando que quero uma vaga no time. Sempre joguei em todos os times que passei e vim para isso. Cheguei em um clube campeão brasileiro e que manteve a base, então já sabia que não seria fácil, mas me sinto com plenas condições de ser titular”, afirmou Michel Bastos na tarde desta sexta-feira.

Com o placar ainda inalterado diante do São Bernardo, Eduardo Baptista trocou Alejandro Guerra e Roger Guedes por Raphael Veiga e Michel Bastos, que passou a jogar pelo lado direito de forma bem-sucedida, cortando para dentro com o pé esquerdo.

“Joguei muito tempo nessa função na Europa e em algumas partidas pelo São Paulo. É claro que ajuda o fato de poder atuar em várias posições e não vejo problema em qualquer delas, mas tenho a preferência de atuar mais aberto pelos lados”, disse Michel Bastos, que também joga como lateral esquerdo e meia centralizado.

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Palmeiras chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. O time alviverde defende a ponta de sua chave às 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Linense, em Araraquara.

“Todo atleta, independentemente de começar jogando ou não, tem que dar o melhor para ajudar o time enquanto permanecer em campo. Agora, estou ficando no banco, mas sempre concentrado, esperando a chance para entrar e fazer a diferença”, declarou Michel Bastos.

Com uma lesão no ombro esquerdo, o meio-campista Tchê Tchê é desfalque certo para enfrentar o Linense. Na vitória sobre o São Bernardo, o treinador Eduardo Baptista armou a segunda linha de quatro atletas com Roger Guedes, Moisés, Guerra e Dudu.