Com Vitor Hugo e Dudu festejados, Palmeiras treina para pegar Chape

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu foram chamados pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira na manhã desta quinta-feira. Na Academia de Futebol, os dois palmeirenses, festejados pelo elenco, participaram de um treinamento tático para o amistoso contra a Chapecoense.

Vitor Hugo e Dudu estavam no gramado quando Tite anunciou os convocados para o amistoso beneficente contra a Colômbia, marcado para 25 de janeiro, no Engenhão. Sem saber da novidade, ambos participaram normalmente do treinamento de transição de bola da defesa para o ataque, passando pelas alas.

No momento em que mudaram de um campo para o outro na Academia de Futebol, ambos souberam da convocação por meio da assessoria de imprensa do clube. Os dois foram cumprimentados efusivamente pelos companheiros e integrantes da comissão técnica.

Enquanto Dudu, já convocado por Mano Menezes em 2011, foi mais contido, Vitor Hugo, chamado pela primeira vez, ficou eufórico. “Sério? Da Hora! Agora é trabalhar e comemorar depois”, afirmou o zagueiro de 25 anos ao saber da novidade, sorridente.

Em seguida, como vem fazendo nos últimos dias, Eduardo Baptista montou o time no esquema 4-1-4-1 com a seguinte escalação: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro. Durante a atividade, Barrios substituiu Alecsandro.

Como ainda não está na forma física ideal, Vitor Hugo participou de trabalho em separado com alguns jovens que disputaram a última edição da Copa São Paulo. Willian, Edu Dracena, Michel Bastos e Vitinho também integraram a movimentação em campo reduzido.

Alejandro Guerra, Yerry Mina, Moisés e Rafael Marques fizeram apenas trabalhos físicos. Em seu primeiro compromisso na temporada, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Condá, com renda revertida ao clube catarinense.