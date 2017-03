Com virada relâmpago, Peñarol bate Tucumán e mantém Verdão na ponta

Consolidada a segunda rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores, o Palmeiras se confirmou como líder da chave. Nesta quinta-feira, o Peñarol bateu o Atlético Tucumán por 2 a 1, de virada, no estádio Campéon Del Siglo, no Uruguai. Menéndez abriu o placar para os argentinos, mas Lucas Hernández e Affonso decretaram a virada em apenas dois minutos.

Se a primeira etapa foi monótona, com o placar permanecendo zerado, o segundo tempo foi bem diferente. Aos 14 minutos, o Atlético Tucumán fez jogada muito bem trabalhada pela direita, Barbona passou para Aliendro, que, na linha de fundo, cruzou para a área. Sozinho na primeira trave, Menéndez mergulhou de cabeça e colocou os visitantes em vantagem.

A alegria, porém, durou pouco. Sete minutos depois, Lucas Hernández não cobrou bem a falta, mas a bola desviou em um homem da barreira e matou o goleiro Lucchetti, que já se encaminhava para o canto para fazer a defesa.

Um minuto depois, o Peñarol se animou com o gol, conseguiu a virada e fez explodir o estádio uruguaio. No recomeço do jogo, Gastón Rodríguez roubou a bola, foi fazendo fila e deu um toquinho por cima do goleiro Lucchetti. O defensor do Tucumán parecia chegar inteiro para tirar, mas Affonso deu um carrinho para garantir e empurrou para dentro.

Com o resultado no Uruguai, o Palmeiras terminou a segunda rodada da Libertadores como líder do grupo 5, com quatro pontos ganhos. Já o Peñarol se recuperou na tabela e foi à três, igualando o Jorge Wiltermann, que fica na frente pelo saldo de gols. Por fim, o Atlético Tucumán segue com apenas um ponto ganho.

Na terceira rodada da Libertadores, o Peñarol enfrenta justamente o Palmeiras, no dia 12 de abril, quarta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália. Já o Atlético Tucumán volta a campo um dia antes, quando encara o Jorge Wilstermann, na Bolívia.

Santa Fe vence o Sporting Cristal

Mais tarde, pela chave do Santos, Grupo 2 da Libertadores, o Independiente Santa Fe-CO venceu o Sporting Cristal por 3 a 0. Os gols foram marcados por Arango, e Gómez, duas vezes.