Com veteranos poupados, Palmeiras relaciona Tchê Tchê e Fabiano

Envolvido na disputa da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Paulista às 16 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália. Com os veteranos Edu Dracena e Zé Roberto poupados, o time alviverde terá os retornos de Tchê Tchê e Fabiano.

Zé Roberto, de 42 anos, participou de oito jogos do Palmeiras na temporada, enquanto Edu Dracena, de 35 anos, disputou sete partidas. Ambos serão preservados para o duelo contra o Jorge Wilstermann, marcado para a próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores.

A principal novidade na lista de 23 relacionados do Palmeiras para o clássico é a presença do meio-campista Tchê Tchê. Escalado como titular no confronto com o Botafogo-SP, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, ele marcou o gol da vitória e sofreu uma lesão no ombro esquerdo.

Já o lateral direito Fabiano está afastado desde a derrota contra o Ituano, pela segunda rodada do torneio estadual. Com Jean deslocado para o meio de campo, ele iniciou a partida na condição de titular, mas sofreu uma lesão na coxa direita logo nos primeiros minutos.

O zagueiro colombiano Yerry Mina também integra a lista de relacionados do técnico Eduardo Baptista para o confronto com o São Paulo. Como foi expulso em sua última participação na Copa Libertadores 2016, ainda pelo Santa Fe, o zagueiro cumpriu suspensão diante do Atlético Tucumán.

Além dos poupados Edu Dracena e Zé Roberto, o Palmeiras não pode contar com o zagueiro Thiago Martins e com o meio-campista Moisés, ambos em recuperação de graves lesões no joelho. O volante Felipe Melo, por sua vez, cumpre suspensão automática.

Misterioso, Eduardo Baptista fechou o único treinamento do Palmeiras antes do clássico. Uma possível escalação tem Fernando Prass; Jean (Fabiano), Yerry Mina, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos e Tchê Tchê; Roger Guedes (Borja), Guerra e Michel Bastos; Willian.

Confira a lista de 23 relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Fabiano e Jean

Zagueiros: Antônio Carlos, Mina e Vitor Hugo

Meio-campistas: Arouca, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos, Tchê Tchê e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Erik, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian