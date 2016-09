Com vantagem, Verdão reserva pega Botafogo-PB para confirmar vaga

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras disputa contra o Botafogo-PB, a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em João Pessoa, uma vaga nas quartas de final do torneio. A equipe comandada pelo técnico Cuca leva à Paraíba uma elástica vantagem de 3 a 0, construída no Estádio Palestra Itália, no último dia 31.

Visando poupar os atletas considerados titulares para tê-los em melhores condições físicas diante do Coritiba, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador alviverde escalará um time quase todo de suplentes para o confronto com a agremiação nordestina.

Dos titulares na vitória contra o Corinthians, apenas Egídio, Edu Dracena e Gabriel foram relacionados. Esse último, inclusive, poderá fazer a função de lateral direito, repetindo o que realizara frente ao Grêmio, no dia 11, em Porto Alegre. Artilheiro do Verdão na temporada com 20 gols, Gabriel Jesus também está fora. Já Zé Roberto, poupado no último sábado, viajou à capital paraibana.

Assim, nomes como Lucas Barrios, Rafael Marques, Cleiton Xavier, Allione, Arouca, Matheus Sales, Thiago Martins e Vagner deverão ter uma chance na equipe titular.

Para não voltar do Nordeste com uma enorme frustração na bagagem, o meia Allione tem a convicção de que o grupo alviverde está focado para o duelo contra o Belo. “A gente vai para este jogo com a mesma concentração de um jogo do Brasileiro. Até mais porque o time reserva que está indo. Temos de mostrar o nosso futebol e levaremos com a mesma seriedade”, assegurou.

No Botafogo-PB, o cenário é parecido. O clube de João Pessoa pode poupar alguns titulares contra o Verdão, como já anunciou o técnico Itamar Schulle, que não esconde ser o acesso à Série B a prioridade da equipe paraibana, apesar de estar em jogo a inédita vaga às quartas de final da Copa do Brasil. O Belo inicia o mata-mata da Terceirona no dia 30, diante do Boa Esporte.

“Estamos pensando em poupar quatro ou cinco jogadores. O jogo contra o Palmeiras é muito importante, mas nossa prioridade é chegar à Série B e não podemos dar bobeira. Temos jogadores cansados e não podemos sobrecarregá-los e correr o risco de perde-los para o jogo contra o Boa Esporte”, avisou Schulle.

Certo é que para eliminar o Verdão, o Botafogo-PB precisa vencer por quatro gols de diferença. Caso devolva o 3 a 0 da primeira partida, o Belo força a decisão por cobranças de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X PALMEIRAS

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data: 21 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias (ambos da BA)

BOTAFOGO-PB: Michel Alves; Gustavo, Plínio, Marcelo Xavier e Jefferson Recife; Djavan, João Paulo, Val e Marcinho; Saldanha e Warley (Rodrigo Silva).

Técnico: Itamar Schulle

PALMEIRAS: Vagner; Gabriel, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca e Cleiton Xavier; Allione, Rafael Marques e Lucas Barrios.

Técnico: Cuca

