Com título, Matheus Sales cumpre promessa e dará nova casa à mãe

O volante Matheus Sales cumprirá a promessa feita durante o Campeonato Brasileiro e usará o “bicho” pago pela diretoria do Palmeiras para comprar uma casa para a mãe, Fátima. O atleta de 21 anos havia dito que daria uma condição de vida melhor à família caso conquistasse o eneacampeonato nacional.

“Vou comprar a casa em janeiro, assim ela poderá sair do aluguel. É muito merecido, ela merece tudo isso e muito mais”, disse o jogador, que já vinha utilizando o salário para comprar móveis e eletrodomésticos para os familiares.

Em julho, ao conceder entrevista coletiva na Academia de Futebol, Matheus Sales contou que havia mudado com os pais para uma nova residência e que arcava com todas as despesas do aluguel. Ele afirmou que ter uma casa própria deixaria a mãe “mais tranquila”.

Balanço – Titular na conquista da Copa do Brasil de 2015, Matheus Sales perdeu espaço nesta temporada com as chegadas de Moisés e Tchê Tchê. Ele participou de só 11 jogos na conquista do título brasileiro, mas afirmou que termina a temporada satisfeito com o próprio rendimento.

“Eu terminei 2015 como titular. Apesar de não ter jogado tanto nesse ano, encerrei a temporada com pouco mais de 20 partidas disputadas em todos os campeonatos. Valeu pela experiência, porque não estou no profissional há muito tempo. É só manter a tranquilidade”, disse.

O papel de coadjuvante não diminuiu o apreço que o atleta sente por Cuca. O técnico campeão brasileiro alegou questões pessoais e não renovou contrato com o Palmeiras. “Aprendi bastante, ele é um treinador diferenciado. Eu sempre levarei comigo as dicas que ele passou para a minha posição, como ter muita pegada e saber jogar com a bola no pé”, afirmou.

Mesmo se iniciar o ano na reserva, Matheus Sales diz que pretende cumprir o contrato – válido até 2020 – e seguir no Palmeiras. Ele demonstrou ansiedade para saber como o técnico Eduardo Baptista substituirá Cuca no próximo ano.

“Não conheço o Eduardo, mas o pessoal que trabalhou com ele fala que é um ótimo técnico e uma grande pessoa. Vamos aguardar para ver como será o trabalho no Palmeiras”, declarou.