Com possível saída de Cleiton Xavier, Moisés se anima para vestir camisa 10

A provável saída do meia Cleiton Xavier para o Vitória deixará vaga a camisa 10 do Palmeiras. Entre os jogadores que poderão herdar a numeração está Moisés. Destaque do clube em 2016, ele manifestou nesta segunda-feira o interesse de vestir a camisa.

O atleta conversava com torcedores no Twitter quando foi perguntado se passaria a vestir a camisa 10. “Não sei… o que vocês acham? (risos)”, respondeu o jogador ao fã palmeirense.

Com a camisa 28, Moisés terminou a temporada como o principal armador do Verdão. Já Cleiton Xavier recebeu uma proposta do Vitória e deve ter a saída oficializada em breve. O jogador não teve a titularidade assegurada durante a conquista do Brasileirão e teria de vencer uma forte concorrência para jogar em 2017.

Férias acabando… Já tô mantendo a forma pra chegar bem. Só assim pra obter mais resultados nesse ano! #M28 https://t.co/XZEL3CWZE6 — Moises Lima (@MoisesLima28) 9 de janeiro de 2017

O Palmeiras já contratou quatro meio-campistas para a temporada. Os experientes Alejandro Guerra e Michel Bastos reforçarão o elenco alviverde, assim como os jovens Raphael Veiga e Hyoran. Outros jogadores anunciados foram o volante Felipe Melo e o atacante Keno.

Treino – Recuperado de uma cirurgia para retirar pinos do pé esquerdo, Moisés também aproveitou as redes sociais para publicar um vídeo de um trabalho físico que fez nestas férias. Ele está mantendo a forma física por conta própria para diminuir o risco de lesões.

O jogador se apresentará com o restante do elenco palmeirense nesta terça-feira. A atividade marcará o primeiro treino de Eduardo Baptista à frente do time. O comandante foi contratado para substituir Cuca, que não renovou o contrato por questões pessoais.