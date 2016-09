Com Palmeiras na briga por Brasileiro, 1º título no Palestra faz 90 anos

Com 43 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e tem no Palestra Itália um dos principais trunfos na busca pela taça. Há exatos 90 anos, no dia 5 de setembro de 1926, o clube conquistou seu primeiro título atuando no estádio.

Fundada em 1914 como Palestra Itália, a jovem agremiação passou a alugar o antigo Parque Antárctica para mandar suas partidas em 1917 e, três anos depois, em uma operação ousada, contou com apoio da Companhia Matarazzo para adquirir o campo em definitivo.

O Campeonato Paulista 1920, conquistado sobre o poderoso Club Athletico Paulistano na Chácara da Floresta, foi o primeiro título da história do Palestra Itália. Seis anos depois, o clube voltou a ganhar o torneio estadual, desta vez dentro de sua própria casa.

Com 100% de aproveitamento em nove partidas, a agremiação faturou em 1926 o primeiro de seus únicos três títulos estaduais invictos, feito que seria repetido apenas em 1932 e 1972. No jogo que decidiu o torneio, disputado há exatos 90 anos, o time mandante goleou o Silex por 7 a 1 no antigo Parque Antárctica.

De forma inédita, o Palestra Itália terminou com o artilheiro do torneio estadual, já que Heitor Marcelino Domingues anotou 18 gols na competição. Autor de 327 tentos em 358 jogos de 1916 a 1931, ele é até hoje o maior goleador da história do centenário clube.

O time campeão paulista de 1926 contava com outros ídolos históricos. Bianco Spartaco Gambini, responsável pelo primeiro gol da vida do Palestra Itália, e Amílcar Barbuy, também presente na partida inicial diante do Savoia, participaram do título – curiosamente, ambos haviam passado pelo Corinthians.

Na época, o futebol em São Paulo vivia uma cisão. Ao lado de clubes como Corinthians, Santos e Portuguesa, o Palestra Itália disputou o Estadual organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA). O Paulistano, contrário ao profissionalismo, não participou do torneio e fundou a Liga dos Amadores de Futebol (LAF), que teve vida curta.

O jovem Palestra Itália vivia clima de instabilidade política, com seguidas trocas entre os presidentes Francesco De Vivo e Giuseppe Perrone. Ainda assim, também ganhou as edições de 1926 do Campeonato Paulista Extra e do Torneio dos Campeões Rio-São Paulo. O clube aumentou o número de sócios e estabeleceu uma nova sede, na Praça da República.

A equipe manteve o crescimento e, no último título de Bianco, Barbuy e Heitor, conquistou o Campeonato Paulista 1927, alcançando o primeiro bi estadual de sua história. Desde então, o clube conseguiu a mesma série apenas duas vezes (1932-1933-1934 e 1993-1994).

Noventa anos depois, o antigo estádio, transformado em uma moderna arena, segue como um dos trunfos do time chamado de Palmeiras a partir de 1942. Após oito vitórias, dois empates e uma derrota, o clube divide a condição de melhor mandante do Campeonato Brasileiro com Grêmio e Atlético-PR. Às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, recebe o São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

PALESTRA ITÁLIA 7 X 1 SILEX

Data: 05/09/1926

Local: Estádio do Parque Antárctica, em São Paulo-SP

Árbitro: Anthero Molinaro (SP)

Gols:

PALESTRA ITÁLIA: Heitor (4), Carrone e Caetano Imparato (2)

SILEX: Lara

PALESTRA ITÁLIA: Primo; Bianco e Loschiavo; Xingo, Amílcar Barbuy e Serafini; Mathias I, Carrone, Heitor, Caetano Imparato e Melle

SILEX: Nicola; Moretti e Guarnieri; Lorenzo, Poli e Sartori; Figueiredo, Lara, Pierin, César e Petrone

Campanha

Nove vitórias em nove partidas

Gols marcados: 33

Gols sofridos: oito

