Com ótimo retrospecto nos Derbys, Dudu foge de favoritismo no Verdão

A presença de Dudu em campo pelo Palmeiras no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, traz boas energias ao torcedor palmeirense por uma vitória. Nas sete vezes que o meia-atacante jogou o Derby, o Verdão perdeu apenas uma partida.

O revés aconteceu no dia oito de fevereiro de 2015, justamente no primeiro jogo de Dudu contra o maior rival. Desde então, nos cinco jogos seguintes, o atleta venceu três e empatou dois, sendo que anotou dois gols e ainda deu uma assistência. Apesar do retrospecto positivo, Dudu prega cautela e joga o favoritismo para o lado corintiano.

“Os números são positivos, é algo legal, mas eles não entram em campo. Todo mundo sabe a dificuldade que é enfrentar o Corinthians em Itaquera e nós estamos cientes de que será um jogo muito complicado. O time deles está bem no Paulista e jogará em casa, mas nós estamos focados e tentaremos impor o nosso ritmo de jogo com muito respeito”, analisou o camisa 7.

Não é apenas contra o Corinthians que Dudu tem um bom retrospecto com a camisa do Palmeiras. Desde que chegou ao clube, o meia-atacante enfrentou o Timão, Santos e São Paulo 21 vezes, anotando seis gols. Do atual elenco, apenas Rafael Marques fez mais tentos do que o meia-atacante nos clássicos com os rivais do estado, com sete bolas na rede.

Caso balance as redes mais uma vez nesta quarta-feira, além de alcançar o companheiro no topo da artilharia nos clássicos regionais, o Dudu faria o seu primeiro gol na casa do adversário e transformaria o Corinthians em sua maior vítima, ao lado do Santos, com três tentos. O Tricolor Paulista já sofreu um gol do palmeirense.

Leia mais:

Veiga recebe dicas de Alex antes do Derby e sonha com gol no clássico

Corinthians e Palmeiras promovem vídeo para celebrar centenário do Derby

Recuperado, Guerra se coloca à disposição para jogar Derby

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após quatro jogos na competição regional, os clubes têm campanhas semelhantes. Ambos venceram três vezes, somam nove pontos e lideram seus respectivos grupos. O Timão é o primeiro do Grupo A e o Verdão está no topo do Grupo C, mas o ataque alviverde já marcou sete gols, enquanto o alvinegro balançou as redes apenas três vezes.

Retrospecto de Dudu contra o Corinthians

6 jogos

2 gols

1 assistência

3 vitórias

2 empates

1 derrota

61,1% de aproveitamento

Estatísticas detalhadas contra o Timão

Jogo: Corinthians 0 x 2 Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro

Fase: 26ª rodada

Data: 17/09/2016

Local: Arena Corinthians

Situação: titular – substituído por Rafael Marques aos 24 minutos do segundo tempo

Jogo: Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro

Fase: 7ª rodada

Data: 12/06/2016

Local: Allianz Parque

Situação: titular – substituído aos 38 minutos do 2º tempo por Rafael Marques

Jogo: Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Competição: Campeonato Paulista

Fase: 14ª rodada

Data: 03/04/2016

Local: Pacaembu

Situação: reserva – entrou aos 16 minutos do 2º tempo no lugar de Robinho e marcou o gol da vitória

Jogo: Palmeiras 3 x 3 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro

Fase: 23ª rodada

Data: 06/09/2015

Local: Allianz Parque

Situação: titular – marcou o terceiro gol e foi substituído aos 36 minutos do 2º tempo por Allione

Jogo: Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Competição: Campeonato Paulista

Fase: Semifinal

Data: 19/04/2015

Local: Arena Corinthians

Situação: titular – deu uma assistência para o gol de Rafael Marques e converteu a quinta cobrança na série de pênaltis

Jogo: Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Competição: Campeonato Paulista

Fase: 3ª rodada

Data: 08/02/2015

Local: Allianz Parque

Situação: reserva – entrou no intervalo no lugar de Maikon Leite (placar já estava 1 a 0)

Retrospecto de Dudu contra os rivais do estado

21 jogos

6 gols

4 assistências

10 vitórias

4 empates

7 derrotas

53,9% de aproveitamento