Com Mina e Borja de volta, Palmeiras se reapresenta após derrota

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol após a derrota para a Ponte Preta fora de casa, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os atletas que atuaram no confronto ficaram na academia, enquanto os demais foram a campo.

Além dos jogadores que defenderam o Verdão nesta quarta, também foram para academia o zagueiro Mina e o centroavante Borja, que retornaram ao time após defenderem a seleção da Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Quem também voltou de sua seleção foi o meia Alejendro Guerra. Contudo, o venezuelano não estará à disposição de Eduardo Baptista para o jogo do domingo, contra o Novorizontino, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Com duas fraturas no nariz, o atleta desfalcará o time. O camisa 12 não será o único fora do confronto: Zé Roberto e Vitor Hugo, suspensos, também não atuam.

Outro destaque desta quinta-feira na Academia de Futebol foi o treino separado dos meias Michel Bastos e Vitinho. O primeiro, que foi poupado contra a Ponte Petra, está trabalhando contra o desgaste muscular, enquanto Vitinho ainda se recupera de um pisão sofrido na partida contra o Audax.

Em campo, os jogadores começaram o treino com o tradicional bobinho e, na sequência, o técnico Eduardo Baptista comandou um coletivo em campo reduzido contra a equipe sub-20. Os atletas da equipe principal trabalharam fundamentos de ataque. Já os goleiros, inclusive Fernando Prass, que jogou contra a Ponte, treinou na outra metade do campo.

Na segunda parte do treinamento, desta vez em campo inteiro, a equipe principal voltou a enfrentar o sub-20, mas Eduardo ainda não começou a definir o time que entrará em campo no domingo. No treino, o Verdão contou com dois atletas da base, e foi escalado com Jailson; Afonso, Henrique, Antônio Carlos e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Hyoran; Rafael Marques, Keno e Alecsandro. Após o fim do coletivo, Thiago Santos e Tchê Tchê treinaram finalizações.

Agora, o Palmeiras se prepara para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, que será realizado neste domingo, às 19 horas, contra o Novorizontino, fora de casa. A partida de volta, com mando do Alviverde, acontecerá na sexta-feira, 7 de abril, às 20h30.

*Especial para a Gazeta Esporitva