Com lesão na coxa, Fabiano desfalca Palmeiras por seis semanas

Escalado como titular pelo técnico Eduardo Baptista diante do Ituano, o lateral direito Fabiano foi obrigado a deixar a partida ainda nos primeiros minutos. Nesta segunda-feira, um dia depois da derrota em Itu, o Palmeiras confirmou a contusão do atleta.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube informou que Fabiano sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Para retomar as atividades, o lateral direito precisará de um período de aproximadamente seis semanas, de acordo com o Palmeiras.

Após a lesão de Fabiano diante do Ituano, o técnico Eduardo Baptista promoveu a entrada do volante Thiago Santos e deslocou Jean para a lateral direita. O meio-campista Tchê Tchê, com uma contusão no ombro esquerdo, também está indisponível.

Por outro lado, a tendência é que o treinador palmeirense ganhe dois reforços ao longo da semana. O zagueiro Yerry Mina e o meio-campista Moisés, que ainda não estrearam na temporada de 2017, podem ser liberados para a terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com três pontos ganhos, o Palmeiras figura na terceira colocação do Grupo C do torneio estadual. Às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália, o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista busca a recuperação diante do São Bernardo.