Com Jesus em campo, Palmeiras faz treino com Mina e dupla de volantes

Com o atacante Gabriel Jesus em campo, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira ao técnico Cuca. Os reservas, reforçados pelo zagueiro Yerry Mina e pelos volantes Arouca e Gabriel, foram os únicos a trabalharem no gramado. Os titulares que atuaram no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, no domingo, fizeram só exercícios físicos nas dependências internas da Academia de Futebol.

Gabriel Jesus fez o primeiro treino desde que voltou da Seleção Brasileira olímpica. Ele foi titular durante toda a campanha que rendeu uma inédita medalha de ouro ao time canarinho e já foi convocado pelo técnico Tite para defender o País nas partidas contra Equador e Colômbia, nos dias 1 e 6 de setembro, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo.

A nova convocação poderá tirar Jesus de até dois jogos do Palmeiras na temporada. Enquanto não se apresenta a Tite, contudo, ele seguirá defendendo o clube no Campeonato Brasileiro. A volta do atacante ao time titular do Verdão ocorrerá neste domingo, contra o Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Outro atleta que poderá ter condições de ir a campo é o zagueiro Yerry Mina. O colombiano foi preservado pela comissão técnica no final de semana e não chegou nem a ser relacionado para a partida contra a Ponte Preta. Como participou normalmente das atividades desta terça-feira, o defensor poderá ser uma das novidades de Cuca no duelo com os cariocas.

Já os volantes Arouca e Gabriel se recuperaram de desconfortos musculares. As dores fizeram com que ambos ficassem fora do banco de reservas no empate com a Ponte. Titulares absolutos na última temporada, eles não têm recebido chances com Cuca e correm por fora na briga por uma vaga no time principal. Arouca fez um jogo neste Brasileirão. Já Gabriel não entrou em campo nenhuma vez no campeonato.

Uma nova chance aos atletas poderá ser dada no final de semana. O volante Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá de cumprir suspensão contra o Fluminense. Como a partida é fora de casa, Cuca tem a preferência por deixar o meia Cleiton Xavier no banco de reservas e escalar um jogador para proteger a defesa. Além de Arouca e Gabriel, o jovem Matheus Sales brigará para ocupar a posição.

Com 40 pontos, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas viu a vantagem para o segundo colocado diminuir. O Atlético-MG venceu o Atlético-PR por 1 a 0, no estádio Independência, e se tornou o novo vice-líder da competição, com 38 pontos.

