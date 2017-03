Com início promissor, Eduardo só perde para Luxa em aproveitamento

Antes contestado por parte da torcida do Palmeiras, Eduardo Baptista tem início animador à frente do clube. Com nove vitórias, um empate e duas derrotas nos primeiros 12 jogos oficiais, sem contar os amistosos de pré-temporada, o treinador tem o melhor começo de trabalho no Verdão desde 1993.

O Alviverde só teve um início melhor com Vanderlei Luxemburgo, em 1993, quando acumulou as mesmas nove vitórias, mas perdeu apenas uma vez e empatou em outras duas ocasiões. Além disso, Há 16 anos, em 2001, quando o comandante era Celso Roth, o Palmeiras teve o mesmo aproveitamento nas 12 primeiras partidas da temporada.

“Quando você tem um planejamento, deve entender o que está passando. Durante isso faz ajustes. O Palmeiras está muito próximo do que pensamos, mas ainda muito longe à médio e longo prazo. Vai precisar de trabalho para isso. Dentro de um plano, está correndo bem. Sobre isso, (de ter o melhor desempenho no Verdão desde 1993), lido como fazia antes. Trabalho e sigo com meu pensamento”, afirmou o treinador.

Contratado para substituir Cuca, técnico que levou a equipe ao título da última edição do Campeonato Brasileiro, Eduardo Baptista chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança por não ter conseguido emplacar um bom trabalho em um time grande. No Fluminense, o treinador ficou cinco meses e foi demitido com apenas 37% de aproveitamento.

O atual técnico do Verdão estreou oficialmente no comando do time na vitória sobre o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Na partida seguinte, o Palmeiras amargou a primeira derrota no ano, quando foi batido pelo Ituano. Em seguida, a equipe venceu São Bernardo e Linense, mas caiu no clássico contra o Corinthians, no dia 22 de fevereiro.

Desde então, o Palmeiras não perdeu mais. O Alviverde acumulou triunfos sobre Ferroviária, Red Bull Brasil, São Paulo, Santos e Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela Libertadores. Ainda pela competição continental, o Verdão empatou com o Atlético Tucumán, da Argentina.

Baptista terá a chance de aumentar seu aproveitamento à frente do time neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando o Palmeiras enfrenta o Audax, no Palestra Itália. Vice-campeão estadual no ano passado, a equipe de Osasco tem a pior campanha geral do Paulistão.