Com idades próximas, Zé Roberto fala em aprender com Eduardo Baptista

Quatro anos separam o lateral Zé Roberto do novo técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista. Mas a proximidade das idades não incomoda o veterano. O jogador de 42 anos disse estar ansioso para trabalhar e aprender com o treinador de 46 anos, escolhido pela diretoria para substituir Cuca em 2017.

“Achei que ele era mais velho. Não parece, né?”, surpreendeu-se, antes de minimizar a idade avançada com que defenderá o Palmeiras. O lateral renovou o contrato por mais uma temporada e prometeu encerrar a carreira no final de 2017, aos 43 anos.

“A idade é somente um número para mim. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Independentemente de qual for a idade do nosso novo treinador, tenho certeza que vou aprender muito. Será algo muito positivo para minha carreira”, acrescentou.

Zé Roberto aprovou a chegada de Eduardo Baptista, considerado um dos expoentes da nova geração de técnicos. O treinador acumula passagens por Sport, Fluminense e Ponte Preta na carreira. “Apesar de novo, já dirigiu muitos times grandes. Será um desafio novo para ele, que estará motivado por contar com um grupo muito bom”, disse.

O lateral não crê em dificuldades para o Verdão se acostumar ao novo estilo de jogo. “Não acredito em problemas de transição. O Eduardo é jovem, inteligente e estudioso. Terá um elenco com muito potencial em suas mãos. E com certeza trabalhará essas peças para dar continuidade ao bom trabalho que foi feito em 2016”, opinou.

O Palmeiras já oficializou a contratação de quatro jogadores para 2017. Chegaram os meias Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga e o atacante Keno. Também foram renovados os contratos do goleiro Jailson e do atacante Alecsandro, além do próprio Zé Roberto. O volante Gabriel e o lateral Fabiano negociam a permanência.

Em contrapartida, o Palmeiras perdeu o auxiliar técnico Alberto Valentim, que dirigirá o Red Bull Brasil. Valentim era o responsável por fazer o meio-campo entre a comissão de Cuca e o vestiário – função que Zé Roberto se colocou à disposição para exercer informalmente.

“Farei o que o treinador precisar, tanto dentro quanto fora de campo. As coisas foram assim nos clubes em que joguei nos últimos anos. E desde minha chegada ao Palmeiras não foi diferente. Mas o Eduardo conhece nosso elenco, conhece a maioria dos jogadores. Então não creio que ele terá alguma dificuldade nesse sentido”, concluiu.