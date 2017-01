Com Felipe Melo, Eduardo Baptista reforça intenção de jogar no 4-1-4-1

O volante Felipe Melo trabalhou nesta sexta-feira pela primeira vez com o elenco do Palmeiras. O jogador participou de treinos físicos no período da manhã e participou da atividade tática que o técnico Eduardo Baptista comandou durante a tarde. Willian Bigode e Fabiano, contratados do Cruzeiro, também estiveram nas movimentações.

O grupo iniciou o dia com um reforço físico e trabalhos leves com bola. O acesso da imprensa à Academia de Futebol foi liberado só durante a tarde. No segundo período, os atletas se exercitaram em 15 circuitos montados no Centro de Excelência e fizeram um trabalho tático de aproximadamente 45 minutos.

Eduardo Baptista indicou mais uma vez que o Palmeiras jogará numa formação 4-1-4-1. Foram trabalhadas as movimentações dos jogadores de meio-campo e ataque, sendo que a primeira formação titular teve Thiago Santos, Róger Guedes, Tchê Tchê, Moisés e Dudu; Alecsandro.

Felipe Melo treinou em um primeiro momento entre atletas considerados reservas, mas logo substituiu Thiago Santos na equipe principal. Ele aproveitou todo o período que esteve em campo para dar conselhos aos companheiros e ordenar a forma como o time se portava taticamente. Gritos de incentivo também partiram com frequência do volante.

Chamou a atenção a qualidade no passe demonstrada por Felipe Melo, sobretudo nas viradas de jogo. Como esperado, o volante não aliviou nas divididas e entrou duro quando precisou roubar uma bola de Fabiano.

Eduardo Baptista procurou se comunicar a todo instante com os jogadores. Ele deu atenção especial ao rendimento de Moisés na atividade. Em duas ocasiões o treinador chamou o meia de lado para conversar e explicar o que esperava do jogador, que vestirá a camisa 10 no ano.

O recém-chegado Fabiano esteve ao longo de toda a atividade no time de reservas que jogava contra os titulares. Já Willian Bigode alternou entre as duas equipes que treinavam na outra extremidade do campo. Os times foram supervisionados por auxiliares de Eduardo Baptista e fizeram o mesmo trabalho dos titulares.

O Palmeiras aguarda apenas a chegada do zagueiro Yerry Mina e do reforço Alejandro Guerra para fechar o elenco que participa da pré-temporada. A equipe seguirá concentrada no Centro de Excelência e trabalhará em dois períodos neste sábado.

O primeiro jogo do ano será disputado no dia 21, contra a Chapecoense, em amistoso de caráter beneficente. No dia 29, o clube enfrenta a Ponte Preta em outra partida amigável, no Palestra Itália. A estreia oficial será em 5 de fevereiro, diante do Botafogo-SP, também no Palestra, pela primeira rodada do Paulistão.