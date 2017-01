Com esqueleto pronto, Palmeiras segue com disputa no gol e no ataque

O Palmeiras já está com a escalação praticamente pronta para a estreia no Campeonato Paulista. Com o esqueleto do time na cabeça, o técnico Eduardo Baptista mantém apenas duas dúvidas para o jogo do dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália. As disputas ocorrem no gol e no ataque.

“Temos um esqueleto, uma espinha. Fazemos algumas observações em algumas posições, mas outras estão bem definidas. Não quer dizer que elas serão mantidas durante toda a competição. Mas serão escolhidos os jogadores que dão uma resposta boa e já vinham bem com o Cuca”, afirmou o técnico.

Já está definido que o time de Eduardo Baptista jogará no esquema tático 4-1-4-1, com as duas linhas de quatro escaladas e o volante Felipe Melo incumbido de proteger a zaga. O goleiro titular será conhecido nos próximos dias, após o técnico avaliar o desempenho da equipe no amistoso contra a Ponte Preta, neste domingo, no Palestra Itália.

Fernando Prass saiu na frente de Jailson e iniciou o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado. A tendência é de que o ídolo seja escolhido para defender a meta contra os campineiros. Prass concedeu entrevista coletiva ao longo da semana e disse que brigará para ser escalado por merecimento, e não pela história construída no clube.

“O Prass deve iniciar contra a Ponte Preta. Mas quem jogar no domingo não está garantido diante do Botafogo-SP. Este será o nosso quarto teste. Na semana que vem eu pesarei tudo para tomar a melhor decisão”, afirmou Eduardo Baptista.

Apesar de haver expectativa com relação ao goleiro titular, a principal disputa no Palmeiras está concentrada no setor ofensivo. A diretoria já avisou a torcida que não contratará um reforço de peso para substituir Gabriel Jesus. O novo centroavante, portanto, sairá da briga entre Lucas Barrios, Alecsandro e Willian.

“O Erik também foi testado nessa posição em Chapecó. A vaga pode ser preenchida de acordo com o adversário. Se ele marcar mais à frente, eu precisarei de uma velocidade e de uma mobilidade maior. E eu tenho o Willian e o Erik, além de outras opções, para essa função”, analisou o técnico.

“Se a marcação dos rivais for baixa, eu precisarei ter alguém na área. O Barrios e o Alecsandro me dão essa condição. Essa posição será escalada de acordo com as características que nós encontrarmos nas partidas deste ano”, acrescentou.

O paraguaio Barrios ganhará a chance de iniciar o amistoso com a Ponte Preta como titular, já que Alecsandro foi o escolhido em Chapecó. O provável time titular tem Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins (Vitor Hugo) e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu (Vitinho); Barrios.

A formação ideal ainda contará com as entradas do zagueiro Yerry Mina e dos meias Alejandro Guerra e Moisés. Mas, segundo Eduardo Baptista, o trio não estará pronto fisicamente para ser escalado na estreia do Paulistão.