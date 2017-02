Com entorse no joelho esquerdo, Moisés fará exames em São Paulo

Escalado como titular pelo técnico Eduardo Baptista no confronto com o Linense, Moisés deixou a partida por lesão ainda no primeiro tempo neste domingo. No intervalo do jogo, o meio-campista deixou Araraquara rumo a São Paulo para fazer exames.

Moisés sofreu a lesão em dividida no meio de campo com Zé Antônio. Logo após o choque, o palmeirense foi ao chão e já pediu a substituição. Chorando, o camisa 10 acabou consolado por seus companheiros enquanto era retirado do gramado pela maca.

De acordo com informação divulgada pela assessoria de imprensa do Palmeiras, Moisés sofreu uma entorse no joelho esquerdo e fará exames em São Paulo para saber a gravidade da situação. O médico Gilberto Cunha foi o responsável por atender o jogador.

Com a saída de Moisés, o técnico Eduardo Baptista resolveu promover a entrada de Keno. O atacante passou a jogar pela ponta direita e o versátil Michel Bastos foi deslocado para o meio – no segundo tempo, o atleta de 33 anos marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Lesionados, Moisés e Tchê Tchê são desfalques certos. Raphael Veiga, autor do segundo gol, foi titular diante do Linense e Alejandro Guerra, poupado no domingo, estará disponível para o Derby.

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Linense, o Palmeiras, líder do Grupo C do Campeonato Paulista, chegou aos nove pontos ganhos. O segundo triunfo consecutivo do time alviverde no torneio estadual aumenta o moral antes do clássico contra o Corinthians e alivia a pressão sobre o técnico Eduardo Baptista.