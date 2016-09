Com entorse moderada, Moisés faz tratamento e promete voltar logo

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Escalado como titular pelo técnico Cuca no confronto com o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, o meio-campista Moisés deixou a partida por lesão ainda no primeiro tempo. Nesta quinta-feira, em tratamento, o jogador publicou um vídeo na Internet e prometeu voltar rapidamente.

“Sei que todos ficaram preocupados e mandaram mensagens de apoio. Quero agradecer a todos. O que aconteceu foi que tive uma entorse moderada (no tornozelo) e acabei saindo para que não se agravasse. Agora, já estamos tratando e logo estarei de volta”, declarou Moisés.

Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. #AvantiPalestra #FamiliaPalmeiras #M28 Um vídeo publicado por ⠀⠀⠀Moises Lima (@moises_lima28) em Set 1, 2016 às 11:25 PDT

Substituído pelo volante Gabriel, Moisés iniciou o tratamento logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB e deixou o Estádio Palestra Itália mancando na noite de quarta-feira. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ele também saiu durante o duelo contra o Fluminense por cãibras.

Integrante do time titular do técnico Cuca, Moisés terá quase uma semana para se recuperar antes do próximo jogo do Palmeiras. Às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, a equipe alviverde enfrenta o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

