Com elenco em formação, Palmeiras apresenta Eduardo Baptista na quinta

O técnico Eduardo Baptista será oficialmente apresentado como técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras no começo da tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Em um processo capitaneado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, o clube trabalha intensamente na formação do elenco a ser comandado pelo novo treinador em 2017.

Na condição de campeão brasileiro, o Palmeiras tem como grande projeto para 2017 brigar pelo bi da Copa Libertadores. O clube alviverde, eliminado logo na primeira fase da edição de 2016, moldou seu elenco pensando na disputa do cobiçado torneio continental.

Com a finalidade de mudar o perfil do grupo, Mattos procurou jogadores mais experientes e com vivência internacional. São os casos dos meias Alejandro Guerra, campeão com o Atlético Nacional, e Michel Bastos, semifinalista com o São Paulo. O volante Felipe Melo, que estava na Inter de Milão, está perto de fechar.

O atacante Keno, vindo do Santa Cruz, também não é novato na Libertadores, uma vez que participou do torneio continental pelo Atlas, do México. O Palmeiras também já anunciou oficialmente as chegadas dos jovens meias Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense).

A depender da renovação do acordo de patrocínio com a Crefisa/FAM, que vence no final de janeiro, o clube presidido por Maurício Galiotte pode fazer novos investimentos. O Palmeiras ainda sonha com nomes como o argentino Lucas Pratto e o colombiano Miguel Borja.

O clube já renovou os contratos do goleiro Jailson, do lateral esquerdo Zé Roberto e do centroavante Alecsandro. O volante Gabriel e o lateral direito Fabiano, que estavam emprestados apenas até o final de 2016, ainda negociam e vivem clima de indefinição.

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. Até a data, alguns atletas pouco aproveitados na última temporada podem ser usados como moeda de troca, a exemplo de Rafael Marques, Arouca e João Pedro. Lucas, que volta de empréstimo ao Cruzeiro, está no mesmo contexto.

Em sua primeira partida oficial na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP no dia 5 de fevereiro, no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista. Antes disso, o time palestrino deve participar de um amistoso contra a Chapecoense, na Arena Condá, possivelmente no dia 21 de janeiro.