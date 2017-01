Com Eduardo na torcida, Palmeiras vence Villa Nova e avança na Copinha

O Palmeiras assegurou a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. A equipe dirigida por João Burse garantiu a vaga ao vencer o Villa Nova-MG por 3 a 2, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O Verdão está com seis pontos e lidera o Grupo 07 do torneio sub-20.

A classificação antecipada não foi a única motivação para os garotos do Palmeiras. O técnico Eduardo Baptista, que foi apresentado nesta quinta-feira como substituto de Cuca em 2017, viajou para a cidade de Araraquara e assistiu ao jogo nas arquibancadas da Fonte Luminosa.

Assim como o antecessor, Eduardo deverá realizar intercâmbios entre a base e o elenco profissional. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto são esperados para se unir ao grupo. Ambos disputam a segunda edição de Copinha, mas trabalharam com o time principal durante a maior parte da campanha que levou o Verdão ao título brasileiro.

A fim de agradar o chefe, os jovens do Palmeiras não demoraram muito para abrir o placar. Aos 12 minutos, Juninho cruzou rasteiro e Léo Passos foi esperto ao tirar o pé para a bola passar. A deixadinha confundiu a defesa do Villa Nova-MG e permitiu que Gabriel Barbosa aproveitasse o lançamento para anotar o primeiro gol.

Dez minutos depois, Alan cobrou falta para dentro da área, Gabriel Barbosa aproveitou a saída errada do goleiro e usou a cabeça para anotar o segundo gol do Palmeiras. Aos 30, o Villa Nova-MG conseguiu responder e diminuiu a vantagem alviverde com um tento de Gabriel Cunha.

O Palmeiras não deixou barato e chegou ao terceiro gol no minuto seguinte. Após cruzamento de Maílton, Fernando resvalou de cabeça e achou Léo Passos, que só teve o trabalho de concluir de frente para o gol. Mas, aos 32, o Villa Nova-MG tornou a abaixar a vantagem após João Lucas completar para as redes um contra-ataque fulminante.

A intensidade da etapa inicial não se repetiu nos últimos 45 minutos. O lance de maior perigo foi protagonizado pelo atacante Kauê, que, aos 12 minutos, passou com facilidade pelo marcador e mandou uma bomba na trave.

Com o revés, o Villa Nova-MG terá de vencer o Paranoá-DF no próximo sábado e torcer por uma derrota da Ferroviária diante do Palmeiras. A vaga na próxima fase será definida com base nos critérios de desempate dos dois times. Os mineiros estão na terceira colocaão, com um ponto, enquanto a equipe de Araraquara ocupa a vice-liderança, com quatro pontos.

Veja os resultados de todos os jogos desta quinta-feira na Copinha:

Votuporanguense 2 x 1 Brasília

Auto Esporte-PB 0 x 4 Grêmio

Tanabi 0 x 0 Vila Nova

Mirassol 1 x 3 Náutico

Rio Preto 3 x 2 Alecrim

Sergipe 1 x 4 Botafogo

Novorizontino 5 x 0 Novo

São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético-MG

Marília 0 x 3 Ponte Preta

Atlético-BA 0 x 5 América-MG

Penapolense 2 x 1 Paysandu

Volta Redonda 0 x 3 Paraná

Ferroviária 2 x 0 Paranoá

Villa Nova-MG 2 x 3 Palmeiras

Comercial-SP 0 x 2 Batatais

Rio Claro 1 x 2 Sport

São Carlos 5 x 1 Botafogo-PB

Rio Branco-ES 1 x 2 Vasco

Independente-SP 2 x 1 Rio Branco-SP

Botafogo-SP 2 x 1 Fortaleza

Paulista 1 x 0 Vitória da Conquista

Brasil 4 x 1 Joinville

Atibaia 0x 2 Atlético-GO

ABC 1 x 1 Vitória

União Barbarense 2 x 6 São Paulo

Capivariano 6 x 0 Genus

Desportivo Brasil 1 x 3 Nova Iguaçu

Sampaio Corrêa 2 x 4 Chapecoense

Primavera-SP 4 x 0 CRB

União Rondonópolis 0 x 0 Atlético-PR

Ituano 1x 1 XV de Piracicaba

Guarani 0 x 0 Santa Cruz