Com dois desfalques, líder Palmeiras encontra Grêmio em crise

Às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Sem dois jogadores considerados titulares, o time alviverde, atual líder do torneio nacional, encontra um adversário em crise.

O versátil Jean, escalado em 21 dos 23 jogos do Campeonato Brasileiro, tomou o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o São Paulo e precisa cumprir suspensão automática diante do Grêmio. O zagueiro colombiano Yerry Mina está na mesma situação.

Para substituir Jean, Cuca conta com Fabiano como lateral de ofício, mas também pode deslocar Tchê Tchê para a lateral direita e promover a entrada de um meio-campista. João Pedro, que poderia ser outra opção, não foi relacionado devido a uma lesão no joelho. Na defesa, Thiago Martins e Edu Dracena brigam pela vaga. Gabriel Jesus, recuperado fisicamente, será titular no ataque.

“É um jogo muito perigoso. O Grêmio continua sendo um dos times que melhor joga o futebol no Brasil e vai se mobilizar como puder para essa partida decisiva. É uma belíssima equipe, muito bem treinada. Vamos com todo respeito”, afirmou o técnico Cuca.

Com 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras figura na primeira posição do Campeonato Brasileiro a 15 rodadas do final e já faz contas para conquistar o título. Há seis rodadas sem perder, a equipe alviverde acumula quatro vitórias e dois empates consecutivos.

O sucesso recente do Palmeiras contrasta com o momento delicado vivido pelo Grêmio. Nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, o time tricolor conseguiu apenas uma vitória, com três empates e três derrotas. Na quarta-feira, os gaúchos perderam por 4 a 0 para o Coritiba.

Pressionado pela série de resultados ruins, o técnico Roger Machado procurou esconder a escalação do time, mas atletas como Marcelo Oliveira e Ramiro podem deixar a equipe titular. Já o equatoriano Bolaños, de volta após defender sua seleção, deve começar jogando.

“Um atleta com viés ofensivo em uma posição mais defensiva pode gerar um comportamento diferente”, disse Roger, misterioso. “O Palmeiras não é líder à toa. É uma grande equipe, que também é muito boa na bola aérea. Domingo é um jogo chave, pontual, e que pode nos dar uma confiança redobrada”, acrescentou.

Com a série de tropeços, o Grêmio, antes envolvido diretamente na briga pelo título, ficou 10 pontos atrás do Palmeiras. Para se reabilitar, o clube confia na própria força jogando na arena, já que acumula oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota como mandante.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Assistentes: Luiz Antônio Barbosa e Marconi Helbert Vieira

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira (Kannemann); Walace, Jailson e Ramiro (Lincoln, Pedro Rocha); Douglas, Luan e Bolaños

Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Jailson; Fabiano (Gabriel), Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Gabriel Jesus e Rafael Marques (Roger Guedes)

Técnico: Cuca

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (64) 14 vitórias 21 empates 29 vitórias GOLS (155) 63 gols 92 gols Uma vitória marcante de cada time Grêmio 2 x 0 Palmeiras

1º dezembro de 1990

Fase quartas de final do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Olímpico (Porto Alegre – RS)

Árbitro: Joaquim Gregório dos Santos (CE)

Renda: Cr$ 18.486.200,00

Público: 36.005

Grêmio: Sidmar, Alfinete, João Marcelo, Vílson e Hélcio; Jandir (João Antônio), Donizete Oliveira e Caio; Maurício, Nílson e Assis. Técnico: Evaristo de Macedo.

Palmeiras: Velloso, Odair, Toninho Cecílio, Eduardo e Abelardo; Júnior, Betinho (Mirandinha) e Raniélli; Jorginho, Careca Bianchesi e Erasmo (Bandeira). Técnico: Dudu.

Gols: Vílson 8’ do 1º tempo e Nílson 19’ do 2º tempo.

Cartões amarelos: João Marcelo, Maurício (Grêmio) e Abelardo (Palmeiras) Grêmio 1 x 2 Palmeiras

15 de setembro de 2010

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Estádio Olímpico (Porto Alegre – RS)

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Renda: R$ 544.428,00

Público: 34.166

Grêmio: Victor, Gabriel, Paulão, Neuton e Fábio Santos (Lúcio); Fábio Rochemback, Adílson (Róberson), Souza (Maylson) e Douglas; Jonas e André Lima. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Deola, Vítor, Maurício Ramos, Danilo e Rivaldo; Edinho, Márcio Araújo, Marcos Assunção e Tinga (Pierre); Kleber e Ewerthon (Valdívia). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols: Marcos Assunção 14’ do 1º tempo; Ewerthon 2’ e Jonas 46’ do 2º tempo.

Cartões amarelos: Souza, Lúcio, André Lima (Grêmio); Kleber, Márcio Araújo, Valdívia e Edinho (Palmeiras)

