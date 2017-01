Eduardo sofre para substituir Jesus e espera anúncio de Felipe Melo

Nos primeiros dias de 2017, o Palmeiras trabalha intensamente na formação de seu elenco para a temporada. O técnico Eduardo Baptista, apresentado nesta quinta-feira, evitou comentar a chegada de Felipe Melo antes do anúncio oficial do clube e sublinhou a dificuldade em substituir Gabriel Jesus.

Aos 33 anos de idade, o volante Felipe Melo, já devidamente liberado pela Inter de Milão, está na iminência de ser confirmado como reforço do Palmeiras. A detalhes de oficializar o novo contrato, ele pode ser anunciado pelo clube alviverde ainda nesta quinta-feira.

“Está sendo tratado e ainda faltam detalhes”, disse Eduardo ao ser questionado sobre a chegada do meio-campista. “Primeiro, espero a diretoria anunciar. É uma forma de respeito. Depois que acertar e apresentar, batemos um papo sobre ele”, acrescentou o técnico, ouvido pelo presidente Maurício Galiotte.

No início de seu trabalho pelo Palmeiras, Eduardo Baptista não contará com o jovem atacante Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City após disputar apenas 85 jogos pelo time alviverde. Resignado, o técnico destacou que o goleador de 19 anos de idade é alguém difícil de ser substituído.

“O Gabriel Jesus teve papel importante no título brasileiro e também na Seleção. Falar em suprir a ausência dele no futebol mundial é complicado. Mas o Palmeiras possui um elenco muito qualificado, com atacantes capazes de jogar abertos ou por dentro. Se vamos contratar ou não, está sendo tratado internamente”, afirmou.

Para o ataque, o Palmeiras por enquanto trouxe apenas Keno, ex-jogador do Santa Cruz. O clube sonha com nomes como Lucas Pratto, do Atlético-MG, e Miguel Borja, do Atlético Nacional, mas depende da renovação com a Crefisa/FAM para fazer investimentos de peso – o contrato vence no fim de janeiro.

Com o bicampeonato da Copa Libertadores como prioridade na temporada de 2017, o Palmeiras já confirmou oficialmente os meias Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo).

O elenco palmeirense se reapresenta em 10 de janeiro e no dia 21 enfrenta a Chapecoense em um amistoso de caráter beneficente marcado para a Arena Condá. A estreia no Campeonato Paulista, em 5 de fevereiro, será contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália.