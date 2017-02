Com corte profundo, volante Felipe Melo leva 13 pontos após Derby

O volante Felipe Melo não esquecerá do primeiro Derby de sua carreira, disputado na noite desta quarta-feira, em Itaquera. O meio-campista palmeirense sofreu um corte profundo no rosto durante a derrota por 1 a 0 diante do Corinthians e precisou tomar 13 pontos após a partida.

Em uma jogada aérea, aos 28 minutos primeiro tempo, Felipe Melo e o zagueiro Yerry Mina acabaram se chocando após subirem na mesma bola. Atendidos pelos médicos do Palmeiras, ambos permaneceram em campo, o volante com um curativo acima do supercílio direito, protegido por uma touca de natação.

Felipe Melo permaneceu em campo em Itaquera até os 11 minutos da etapa complementar, quando acabou substituído por Thiago Santos. No caminho até o banco de reservas do Palmeiras, hostilizado por torcedores corintianos, o volante bateu no peito seguidas vezes.

Minutos após a derrota palmeirense, o irmão de Felipe Melo publicou por meio de seu perfil no Twitter uma foto do meio-campista com um profundo corte no rosto. De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, o jogador precisou tomar 13 pontos.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tenta se recuperar no torneio estadual diante da Ferroviária, pela sexta rodada.