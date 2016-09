Com clima de mistério, Gabriel prevê time forte mesmo sem Jesus

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Na véspera do confronto com o Flamengo, o possível aproveitamento de Gabriel Jesus é um mistério. Após o treinamento desta terça-feira, o volante Gabriel manteve o clima e garantiu que o time será forte mesmo com a eventual ausência do atacante de 19 anos.

Com dores na região da virilha, Gabriel Jesus deixou o jogo contra o Grêmio no segundo tempo. Ele passou por exames na segunda-feira, mas o clube não divulgou os resultados. Nesta terça, em separado, o atacante realizou atividades especiais de recuperação.

“Estamos bem tranquilos. Sabemos que o Gabriel Jesus é um jogador de Seleção Brasileira e que faz diferença, mas, independentemente de quem jogar, vai entrar em campo e dar o melhor pela vitória. Ele está com a cabeça boa e trabalhando forte para ver se consegue nos ajudar”, afirmou o volante.

Caso Gabriel Jesus não tenha condições de enfrentar o Flamengo, Rafael Marques pode iniciar a partida entre os titulares. O centroavante Lucas Barrios, aproveitado no segundo tempo diante do Grêmio, é outra alternativa do técnico Cuca para o confronto.

“Depende da grau da lesão e do músculo que foi afetado”, disse Gabriel sobre a possibilidade de entrar em campo poucos dias depois de sofrer um problema muscular. “Se o Gabriel Jesus se sentir bem, vai poder nos ajudar. Caso contrário, quem entrar vai jogar com sangue nos olhos, porque amanhã é um dia especial”, reiterou.

O técnico Cuca fechou a primeira parte do treinamento desta terça-feira, o último antes da partida, e deve prolongar o clima de mistério em torno de Gabriel Jesus o máximo possível. A situação, de acordo com o volante, pode causar dificuldades no planejamento do adversário.

“Com o Jesus, nosso time joga de uma forma. Sem ele, joga de uma forma diferente. Então, é claro que cria uma dúvida do outro lado. Vamos deixar para eles esquentarem a cabeça. A gente vai procurar manter nosso padrão de jogo, que foi bem estabelecido durante o torneio”, declarou Gabriel.

A 14 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 47 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo. A partida entre os dois primeiros colocados está marcada para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália.

