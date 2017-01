Com calendário apertado, Keno crê em chance para tentar titularidade

O elenco palmeirense se reapresentou ao técnico Eduardo Baptista na manhã de terça-feira. No início da preparação para a temporada de 2017, o treinador avisou que o clube pode disputar mais de 80 partidas, o que deixou o recém-chegado atacante Keno animado.

O grande sonho do Palmeiras em 2017 é conquistar a Copa Libertadores e, consequentemente, participar do Mundial de Clubes. Em um calendário apertado, o clube alviverde ainda disputa o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e defende o título no Brasileiro.

“Na conversa que tivemos no vestiário, o professor falou que teríamos 82 partidas. É muito jogo para 10 meses”, calculou Keno. “Fico feliz por estar no grupo e sei que preciso trabalhar para quando surgir uma chance. A camisa é pesada, mas não tenho receio de vestir”, completou o atleta, com contrato até o fim de 2020.

A posição de atacante é uma das mais bem servidas do elenco palmeirense. Além de Keno, o técnico Eduardo Baptista conta com Alecsandro, Dudu, Erik, Lucas Barrios, Rafael Marques e Roger Guedes, além de Leandro Pereira, que deve ser negociado em breve.

“Precisa respeitar quem vem atuando. Dudu, Roger Guedes e Erik são jogadores muito bons. Mas sei do meu potencial e, quando chegar minha chance, tenho que entrar para resolver”, disse Keno, confiante. “Sei que todo mundo vai ganhar uma oportunidade”, sublinhou.

Acompanhado pelos meias Hyoran, Raphael Veiga e Michel Bastos, Keno se apresentou ao técnico Eduardo Baptista na Academia de Futebol nesta terça-feira. O meia venezuelano Alejandro Guerra e o volante Felipe Melo ganharam alguns dias a mais de férias.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no próximo dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.