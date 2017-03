Com base definida, Eduardo promete atenção ao banco do Verdão

Eduardo Baptista já tem na cabeça a formação ideal do Palmeiras. O treinador já havia dito antes do triunfo contra o Red Bull Brasil, sexta-feira, que o time que atuasse em Campinas estaria muito próximo da equipe para a estreia na Copa Libertadores. No entanto, isso não significa que o banco de reservas alviverde esteja esquecido pelo técnico. Contra o RB, Róger Guedes entrou no segundo tempo, fez gol e foi elogiado pelo técnico.

“O Róger Guedes entrou bem. Lutou, fez gol… Temos uma espinha dorsal montada e temos que ficar atentos a esses jogadores que despertam. Temos que pegar o jogador que vive o melhor momento e temos de observar com calma para fazer a melhor escolha para quarta-feira”.

O atacante Willian é outro atleta que recebeu elogios do treinador. O jogador vem atuando como titular, mas deve ser reserva de Miguel Borja, que tem 100% de aproveitamento no Palmeiras, com dois tentos em dois jogos.

“A briga é boa. Contra o red Bull, o Willian fez um bom primeiro tempo, mas tinha a substituição do Borja prevista para observar melhor. É mais um na briga. O Borja é definidor, criou chances de gol, fez o dele. Pelo tamanho da concentração, ele está respondendo muito bem”, completou.

Com a vitória de sexta-feira, o Palmeiras chegou a 15 pontos no grupo C do Paulistão, abrindo oito de vantagem para o vice-líder Novorizontino. A margem de segurança na ponta também foi celebrada pelo treinador.

“A gente acaba essa sétima rodada com o objetivo conquistado, somos líderes. É importante ter um lastro para jogar a Libertadores com tranquilidade. A parte defensiva me deixa muito feliz. Temo um time que não foge muito disso”, afirmou.

Eduardo Baptista ainda tem mais dois dias para montar o time que estreia contra o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Argentina. O Verdão viaja na segunda-feira e deve fazer um treino no local na terça-feira.