Com arena indisponível, Palmeiras pode enfrentar Cruzeiro em Londrina

A partida entre Palmeiras e Cruzeiro, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser disputada no Estádio do Café, em Londrina. O mando pertence ao time alviverde, mas o Estádio Palestra Itália, administrado pela WTorre, estará indisponível.

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 21h45 (de Brasília) do próximo dia 12 de outubro, uma quarta-feira. Na mesma data, o cantor italiano Andrea Bocelli se apresenta na arena – um outro show do artista está previsto para o dia seguinte.

Assim, o Palmeiras estuda a possibilidade de mandar a partida no Estádio do Café, algo que depende de acordo com uma empresa de marketing esportivo. Caso a empreitada no Paraná não se concretize, o Pacaembu é a principal alternativa da equipe para enfrentar o Cruzeiro.

O Palmeiras atou em Londrina pela última vez na terceira fase da Copa do Brasil 2015. Depois de empatar sem gols com o ASA no Palestra Itália, o time alviverde se classificou ao ganhar por 1 a 0 no Estádio do Café, já que a equipe alagoana vendeu o mando. Na ocasião, Gabriel Jesus marcou seu primeiro gol como profissional.

