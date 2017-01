Cobiçado pelo Sport, Rafael Marques deseja seguir no Palmeiras

Com o sonho de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores, o Palmeiras trabalha na formação de seu elenco para a temporada de 2017. O atacante Rafael Marques, que poderia ser envolvido em uma troca com o Sport, manifestou o desejo de seguir no Palestra Itália.

Interessado na contratação do lateral direito Samuel Xavier, o Palmeiras está disposto a envolver atletas pouco aproveitados na última temporada na negociação. Cotado para defender o Sport, Rafael Marques prefere continuar na equipe alviverde, de acordo com sua assessoria de imprensa.

O atacante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2017 e perdeu espaço sob o comando de Cuca. Em 2015, temporada em que foi treinado por Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira, Rafael Marques marcou 15 gols em 56 partidas. Em 2016, foram cinco tentos em 35 jogos.

Ao comentar o assunto, o atacante de 33 anos costuma falar que não vê problemas em brigar por uma vaga na equipe e ficar entre os reservas ocasionalmente. Rafael Marques, com um total de 104 jogos pelo Palmeiras, tem orgulho de sua relação com o clube alviverde, iniciada em 2004.

Samuel Xavier, de 26 anos, trabalhou com Eduardo Baptista no Sport de 2014 a 2015 e tem contrato até 2019, mas pode ser convencido a se transferir para disputar a Libertadores. O Palmeiras trabalha com a possibilidade de envolver outros atletas na negociação, como o jovem lateral direito João Pedro, que tem vínculo até 2020.

O time alviverde já anunciou os meias Raphael Veiga (ex-Coritiba), Hyoran (ex-Chapecoense), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). O volante Felipe Melo, que estava na Inter de Milão, deve ser confirmado em breve.