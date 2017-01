Cleiton Xavier diz adeus ao Palmeiras: “Levarei para sempre no coração”

O meia Cleiton Xavier se pronunciou nesta quarta-feira sobre sua transferência para o Vitória. Após assinar contrato por dois anos com o clube de Salvador, o atleta se despediu da torcida do Palmeiras e agradeceu aos colegas que deixou em São Paulo.

“Sempre disse que tenho um enorme carinho pelo Palmeiras e isso jamais mudará. Levarei o clube para sempre no meu coração”, disse o jogador. “Agradeço às comissões técnicas, companheiros, departamento médico, diretores e todos os funcionários do clube, que sempre me ajudaram nesses anos que defendi a equipe”.

O armador afirmou ter se emocionado com o apoio dos torcedores. “Deixo um abraço especial para a torcida do Palmeiras, que é diferenciada. Juntos, vivemos bons e maus momentos e vocês sempre me trataram com muito carinho. Obrigado por todo esse apoio. Vocês moram no meu coração”, declarou.

A saída de Cleiton Xavier foi acordada após o Palmeiras contratar os experientes meias Guerra e Michel Bastos, além de Raphael Veiga e Hyoran. Para compensar o Verdão, o Vitória concordou em ceder o atacante Yan, de 18 anos, por empréstimo até o fim do ano. Ele é uma promessa das categorias de base rubro-negras e terá preço de compra estipulado para o clube paulista.

Cleiton Xavier foi contratado em meio a uma grande expectativa da torcida. Os palmeirenses esperavam ver em campo o jogador que se destacou entre 2009 e 2010, mas o rendimento do camisa 10 não esteve à altura da primeira passagem.

O atleta sofreu com lesões durante a primeira temporada pelo Verdão, em 2015, e disputou apenas 17 jogos. Ele só conseguiu atingir a plenitude da sua forma física durante o Campeonato Brasileiro de 2016. Mesmo sem ter o protagonismo de antigamente, o meia disputou 30 rodadas na campanha que levou o clube ao nono título da competição.

Em sua segunda passagem pelo Palmeiras, Cleiton Xavier disputou 52 partidas, marcou cinco gols e conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016. Contando os números dos anos anteriores, ele fez 142 partidas e marcou 21 gols.