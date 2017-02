Miguel Borja participa de treino com reservas e atletas da base

Algoz do São Bernardo na noite de quinta-feira, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta. O centroavante Miguel Borja, último dos nove reforços contratados pelo clube, participou do treinamento com reservas e alguns integrantes do time sub-20.

Os atletas que foram titulares no confronto com o São Bernardo trabalharam nas dependências internas da Academia de Futebol, com exceção do goleiro Fernando Prass. Raphael Veiga, Michel Bastos e Keno, que entraram durante o jogo de quinta-feira, treinaram em campo. Assim como Egídio, recuperado de dores musculares.

Em um treinamento em campo reduzido, o técnico Eduardo Baptista armou a linha do time reserva com Thiago Martins, Mina, Antônio Carlos e Egídio; Thiago Santos; Keno, Vitinho, Raphael Veiga e Michel Bastos; Barrios. Na outra equipe, Borja, Alecsandro, Rafael Marques, Erik e Hyoran atuaram ao lado de jovens do time sub-20.

Durante a atividade, Keno, Barrios e Vitinho trocaram de time com Rafael Marques, Alecsandro e Erik. Desentrosado com seus companheiros de equipe, Miguel Borja, vestido com a camisa número 36, tocou pouco na bola. Já Alecsandro e Lucas Barrios chegaram a marcar gols.

Como o Campeonato Paulista impõe um limite de 28 inscritos, o colombiano não poderá participar da primeira fase do torneio. A tendência é que o centroavante faça sua primeira partida pelo Palmeiras no dia 8 de março, data da estreia na Copa Libertadores, contra adversário ainda indefinido.

Dos camarotes do Palestra Itália, Borja ouviu a torcida gritar seu nome durante a vitória sobre o São Bernardo. Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo C do torneio estadual. Às 17 horas (de Brasília) de domingo, em Araraquara, o time alviverde pega o Linense.

O meio-campista Tchê Tchê, com uma lesão no ombro esquerdo, é desfalque certo para o confronto a ser disputado no Estádio da Fonte Luminosa. Como o Palmeiras enfrenta o Corinthians na noite de quarta-feira, alguns jogadores podem ser poupados diante do Linense.