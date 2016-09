CBF muda data, e Palmeiras pode ter Jesus contra Cruzeiro em Araraquara

A CBF mudou a data do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado às 19h30 (de Brasília) do dia 13 de outubro (quinta-feira), em Araraquara, o que aumenta as possibilidade de Gabriel Jesus retornar da Seleção a tempo de participar do duelo na Fonte Luminosa.

A partida estava originalmente prevista para 12 de outubro (quarta-feira). O Palmeiras tem o mando de campo, mas o Estádio Palestra Itália, administrado pela WTorre, ficará indisponível na data em função de uma apresentação do cantor italiano Andrea Bocelli – um outro show do artista ocorre no dia seguinte.

Convocado pelo técnico Tite, o palmeirense Gabriel Jesus estará com a Seleção Brasileira na partida contra a Venezuela, marcada para as 21h30 do dia 11 de outubro (terça-feira), em Mérida, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

Com o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro alterado de 12 para 13 de outubro, Gabriel Jesus ganha mais tempo para se recuperar. O Palmeiras usou um avião particular para trazê-lo a tempo de disputar o último clássico contra o São Paulo e pode fazer algo semelhante mais uma vez.

Veja os detalhes da partida:

Campeonato Brasileiro

30ª rodada

13 de outubro (quinta-feira) – 19h30 (de Brasília)

Palmeiras x Cruzeiro

Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara

Recomendado para você