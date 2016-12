Cauteloso, Mattos comemora tempo antes da estreia na Libertadores

Em alta depois do título da Copa do Brasil em 2015 e da conquista do Brasileirão de 2016, o que não acontecia há 22 anos, o Palmeiras conheceu na noite desta quarta-feira seus concorrentes na fase de Grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. E, na visão do diretor de futebol Alexandre Mattos, o Verdão tem tudo para realizar uma grande campanha, principalmente por estrear apenas em março, bem diferente do que aconteceu nessa temporada, quando o clube sequer avançou às oitavas de final.

“Vai dar tempo de entrosar. Temos um treinador novo, com um perfil que buscamos bastante. Ele vai ter todo o tempo adequado de implantar a sua filosofia. Na edição passada, a dificuldade foi maior”, lembrou. “Vamos começar com muita calma, ter tranquilidade, mas o desejo é de fazer uma grande Libertadores no ano que vem”, comentou o dirigente logo após o encerramento da cerimônia na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Mesmo assim, Mattos prevê muita dificuldade diante do Peñarol do Uruguai, dos bolivianos do Jorge Wilstermann e de mais um time que sairá dos confrontos das fases que antecedem o início dos duelos nos grupos.

“Libertadores é sempre muito difícil, e o grupo de 2017 é muito forte. Vamos enfrentar a escola boliviana, a escola uruguaia… Prevejo dificuldade muito grande com o Peñarol. Ano passado tivemos (dificuldade) com o Nacional (que também é do Uruguai), foi um aprendizado”, avaliou, sem perder o otimismo. “Mas, vejo um Palmeiras muito forte, principalmente no que diz respeito ao conjunto. Provamos isso durante todo o ano”, concluiu o homem forte do futebol do Verdão.