Carrasco do São Paulo, Borja vive indefinição antes do Choque-Rei

Antes de a contratação do centroavante Miguel Borja ser oficializada pelo Palmeiras, a torcida do Verdão já brincava nas redes sociais com os são-paulinos pelo retrospecto do colombiano contra o Tricolor. No Choque-Rei deste sábado, porém, os alviverdes não devem ver o centroavante em campo.

Tendo jogado a estreia na Copa Libertadores da América na última quarta-feira, na Argentina, o Verdão retornou ao Brasil apenas às 5h de quinta e fará apenas o treino desta sexta-feira antes de encarar o São Paulo. Além disso, teve que se desgastar ainda mais contra o Atlético Tucumán por ter ficado com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, e por esses fatores, o Alviverde deverá atuar com time reserva no Choque-Rei.

Se Miguel Borja realmente não tiver condições físicas de atuar, a tendência é que Willian seja o substituto. Se depender do retrospecto, porém, o colombiano deve fazer falta ao Verdão: nas duas vezes que encarou o São Paulo, em jogos de ida e volta da semifinal da Copa Libertadores, em 2016, o centroavante anotou três gols nos triunfos por 2 a 1 e 2 a 0, e classificou o Atlético Nacional-COL para a decisão.

A título de curiosidade, Willian, provável substituto de Miguel Borja, já enfrentou o São Paulo em 11 oportunidades, por Corinthians e Cruzeiro, seus ex-clubes. O atacante, porém, não teve tanto sucesso contra o Tricolor e anotou apenas um gol. Vale lembrar, no entanto, que Willian começou a jogar como centroavante apenas na última temporada.

Assim, contra o São Paulo, o Palmeiras deve ter como titulares apenas o goleiro Fernando Prass, os zagueiros Yerry Mina, que não jogou a estreia na Libertadores por estar suspenso, e Vitor Hugo, que foi expulso e atuou apenas 21 minutos contra o Atlético Tucumán, e o meia Michel Bastos, substituído logo após o cartão vermelho do companheiro.

Outro com chances de atuar é Jean, já que seus reservas Fabiano e Thiago Martins (improvisado) estão machucados. Existe ainda a possibilidade de o volante Tchê Tchê voltar ao time. A tendência, portanto, é que o Verdão seja formado por Fernando Prass (Jailson); Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Egídio; Arouca e Tchê Tchê (Raphael Veiga); Michel Bastos, Guerra e Róger Guedes; Willian.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No novo estádio palestrino, o Verdão tem três vitórias no Choque-Rei, com um placar somado de 9 a 1.