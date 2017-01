Botafogo confirma renovação de Victor Luís por uma temporada

Após uma arrastada negociação, o lateral esquerdo Victor Luís enfim renovou seu contrato com o Botafogo nesta sexta-feira. Por meio da Internet, o clube alvinegro e o jogador, emprestado pelo Palmeiras, confirmaram a prorrogação do acordo até o final da temporada de 2017.

Na quinta-feira, as duas partes chegaram a considerar as negociações encerradas sem acordo. Na tentativa de chegar a um denominador comum com o atleta, Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, passou a conduzir as tratativas, finalizadas com sucesso no dia seguinte.

“Graças a Deus, o mal-entendido foi resolvido! Quero agradecer ao Palmeiras por mais uma vez me dar a liberdade de atuar em um clube grandioso como o Botafogo! Agradeço a todos os profissionais envolvidos na figura do presidente Carlos Eduardo Pereira e do professor Antônio Lopes pela confiança depositada!”, escreveu o atleta no Instagram.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Victor Luís já havia sido emprestado ao Ceará e, sem espaço no time alviverde, acabou cedido ao Botafogo em 2016. Quinto colocado no último Campeonato Brasileiro, a equipe do Rio de Janeiro disputará a Copa Libertadores 2017.

“Agradeço também a todos os torcedores pelo grande carinho! Juntos, somos mais fortes e vamos firmes nas batalhas!! Vai ser um ano de muitas lutas mais, que venham acompanhadas de muitas vitórias! Tmj! Grande abraço a todos!”, escreveu Victor Luís.