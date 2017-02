Borja vê triunfo no Palestra e posa para foto com Leila Pereira

Último reforço contratado pelo Palmeiras, Miguel Borja esteve no Palestra Itália na noite de quinta-feira para acompanhar a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na arena, o centroavante colombiano posou para fotos com Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM e conselheira do clube.

Por meio de seu perfil no Instagram, a empresária publicou uma foto ao lado do centroavante e um curto vídeo. “O Borja deu um show de humildade. Brincou e se divertiu no camarote da gente. Ficou bem descontraído”, escreveu Leila Pereira.

O jogador, por meio de seu perfil no Instagram, publicou a mesma foto e tratou de retribuir com uma mensagem em português. “Muito obrigado por confiar em minhas condições como jogador”, escreveu Miguel Borja, sorridente ao lado da empresária.

muito obrigado por confiar em minhas condições como jogador… Uma publicação compartilhada por Miguel Angel Borja (@miguelaborja23) em Fev 16, 2017 às 5:01 PST

Bancado pela Crefisa/FAM, o Palmeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos do centroavante colombiano por cerca de R$ 32,8 milhões. Para contribuir com o pagamento do salário do atleta, estimados em R$ 312 mil, as empresas ainda aumentaram em R$ 200 mil o repasse mensal ao clube.

Como o Campeonato Paulista impõe um limite de 28 inscritos, Miguel Borja não poderá participar da primeira fase do torneio. A tendência é que o centroavante faça sua primeira partida pelo Palmeiras no dia 8 de março, data da estreia na Copa Libertadores, contra adversário ainda indefinido.

Dos camarotes do Palestra Itália, Borja ouviu a torcida gritar seu nome durante a vitória sobre o São Bernardo. Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo C do torneio estadual. Às 17 horas (de Brasília) de domingo, em Araraquara, o time alviverde pega o Linense.