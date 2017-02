Borja comemora escolha pelo Palmeiras e planeja mais gols

Se depender da empolgação do torcedor neste sábado, o Palmeiras já pode ficar satisfeito com os R$ 32,8 milhões investidos no centroavante Miguel Borja. Em sua estreia pelo Palmeiras, o colombiano teve pouco mais de 20 minutos em campo e já anotou seu primeiro pelo Verdão, fazendo a festa dos pouco mais de 26 mil torcedores no Palestra Itália na goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária.

Após o jogo, Borja celebrou a escolha feita de vestir a camisa do Palmeiras e já planejou mais gols pelo Verdão. O centroavante recusou uma proposta da China para acertar com o Alviverde, mirando a Europa e uma vaga na seleção da Colômbia em 2018.

“Estou contente, o time jogou muito bem e penso que assim vamos conseguir o que todos queremos. A vontade era toda de jogar aqui. Estou muito feliz, contente, espero seguir fazendo muito mais gols”.

“Graças a Deus tive a possibilidade de anotar um gol. Estou muito contente por isso. Foi um dia muito especial, abençoado por Deus, e estou muito contente. A torcida, meus companheiros e o corpo técnico me deram confiança”, completou.

Após 15 minutos em campo, na marca dos 37 da segunda etapa, Borja roubou bola do adversário no meio-campo, tocou para Dudu, e avançou pela direita. O centroavante recebeu de volta, olhou para o goleiro e finalizou com calma, de pé direito, para mandar para as redes. Feliz pelo triunfo, o camisa 7 comentou a jogada que terminou com o gol do colombiano.

“A gente acompanhava o Borja jogando pelo Atlético Nacional-COL. Tem garra, vontade de fazer gol. Fui feliz em dar o toque para ele. Penso no Palmeiras e vi que ele estava melhor posicionado para fazer o gol”, disse o capitão.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas. A Ferroviária joga na segunda-feira, dia 6, às 20h, contra o São Bento, em Araraquara.