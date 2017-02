Borja passa por exames médicos e já veste uniforme de treino do Verdão

O atacante Miguel Borja já vestiu o uniforme de treino do Palmeiras. Após ser recebido com festa no aeroporto de Cumbica e ter conhecido as instalações da Academia de Futebol, o atleta passou por exames médicos e iniciou os trabalhos físicos no clube.

O empresário do colombiano, Oscar Ignacio Martan, publicou as imagens de Borja na rede social Twitter. “Logo após os exames médicos, já com o uniforme de treino do Palmeiras. Com muita fé e compromisso por esta grande instituição”, afirmou o agente.

Borja desembarcou no Brasil por volta das 7 horas (de Brasília) deste sábado. Ele foi saudado por centenas de torcedores e só conseguiu deixar o aeroporto ao ser carregado no ombro de um torcedor.

O colombiano foi direto para a Academia de Futebol, onde conheceu as instalações do clube. Ele também foi apresentado ao técnico Eduardo Baptista e aos jogadores do elenco.

Apesar de estar bem fisicamente, Borja só poderá defender o Verdão na estreia da Copa Libertadores, em 8 de março, contra um adversário ainda indefinido. O Palmeiras já preencheu a lista de inscritos no Campeonato Paulista com 28 atletas, impedindo o colombiano de disputar o Estadual antes das quartas de final.

Borja é o principal reforço do Verdão para a disputa da temporada. Visto como o substituto de Gabriel Jesus, o atacante chegou do Atlético Nacional com 70% dos direitos comprados ao custo de US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 milhões). Ele assinou um contrato válido até o final de 2021. Não há uma data definida para o jogador ser apresentado pelo clube.